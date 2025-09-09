Día Mundial para la Prevención del Suicidio: una conversación que salva vidas

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, busca derribar estigmas y recordar que hablar de salud mental salva vidas. Reconocer las señales de alerta, promover entornos protectores y acompañar a quienes lo necesitan son pasos clave para enfrentar este desafío global.

El suicidio: un desafío de salud pública en aumento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el suicidio es una de las principales causas de muerte prevenible en el planeta, con más de 720.000 casos anuales. A nivel global, cerca de mil millones de personas viven con algún trastorno de salud mental, pero el estigma y los tabúes siguen dificultando la atención oportuna. Hablar de suicidio no incrementa el riesgo; por el contrario, abrir espacios de diálogo puede marcar la diferencia y salvar vidas.

Cifras del suicidio en Colombia en 2025

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y junio de 2025 se registraron 1.352 muertes por suicidio en Colombia: 1.085 hombres y 267 mujeres. La mayoría de los casos se concentra en personas entre 20 y 44 años, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. Aunque la capital presentó una reducción frente a años anteriores, la situación sigue siendo crítica. Expertos coinciden en que es necesario fortalecer la atención en salud mental, especialmente tras la reciente sanción de la Ley 2460 de 2025, que busca garantizar este derecho para toda la población.

Señales de alerta y factores de riesgo

El doctor Alexie Vallejo, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, señala que existen síntomas que no deben pasarse por alto: aislamiento progresivo, cambios drásticos en el ánimo, hablar de la muerte de forma recurrente o mostrar dificultad para relacionarse y disfrutar de la vida. Asimismo, un intento previo de suicidio constituye un factor de riesgo significativo. La detección temprana y el acompañamiento cercano pueden evitar desenlaces fatales.

La importancia de hablar y pedir ayuda

El suicidio suele estar vinculado a trastornos como depresión y ansiedad, pero también a la falta de apoyo, la exclusión o el estigma social. Para el doctor José Manuel Santacruz, vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, es fundamental fomentar la comunicación abierta y la empatía en los hogares, colegios y entornos laborales. Pedir ayuda no es signo de debilidad, sino un acto de valentía que puede salvar vidas.

Prevención del suicidio en jóvenes y adultos mayores

La OMS advierte que el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. En Colombia, UNICEF señala que cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes enfrentan problemas de salud mental asociados a violencia, abuso o matoneo. En contraste, los adultos mayores presentan una de las tasas más altas de mortalidad por suicidio, lo que evidencia la urgencia de políticas de atención diferenciada para estos grupos vulnerables.

Campaña #PrevenirEsPreguntar: un llamado a la acción

La Asociación Colombiana de Psiquiatría impulsa en 2025 la campaña #PrevenirEsPreguntar, que busca romper el silencio alrededor del suicidio. El mensaje es claro: una sola pregunta puede salvar una vida. Preguntar, escuchar y acompañar son gestos sencillos pero poderosos para quienes atraviesan momentos difíciles. Reconocer que la salud mental es tan importante como la física es el primer paso hacia una sociedad más solidaria y consciente.