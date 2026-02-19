Shakira y Beéle son vistos juntos en Barranquilla: ¿de qué se trata su encuentro?

Los internautas han revolucionado las redes sociales al viralizarse distintos videos entre Shakira y Beéle, quienes se encuentran en Barranquilla actualmente y ya han compartido varios espacios juntos.

Por supuesto, las especulaciones han crecido entre los fanáticos ya que mientras algunos aseguran que su junte es por motivos laborales, otros manifestaron que este se dio por motivos personales.

Ante una gran cantidad de comentarios, los barranquilleros no dudaron en dejarse ver, saludar a sus fanáticos e incluso compartir un espacio con el alcalde de la ciudad para hablar sobre el impacto de la música en la “arenosa”.

Shakira y Beéle comparten juntos en Barranquilla

Tras su colaboración en la más reciente versión de ‘Hips Don´t Lie’, los fanáticos de los barranquilleros han dado a conocer su gran emoción por ver nuevas canciones que los incluyan a los dos una vez más. Por esto, en las horas más recientes, se han viralizado nuevos videos en los que se les observa a ambos compartieron durante presuntas grabaciones de su próxima colaboración.

Así mismo, se observó a los dos artistas compartiendo junto al alcalde de la ciudad, Alejandro Char, quien decidió preguntarle a la intérprete de ‘Antología’ sobre el estado en el que ha observado la ciudad a lo que la mujer manifestó su gran emoción por ver a Barranquilla “hermosa”.

Por su parte, Beéle compartió un video colaborativo, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver un instante junto a su colega, mientras estaban definiendo detalles de maquillaje para el aparente videoclip que estaban grabando.

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar ya que varios llegaron al lugar en donde se encontraban los cantantes para saludarlos y pedirles fotografías a lo que ellos accedieron.

Beéle y Shakira arrasan con sus nominaciones a los Premios lo Nuestro

Por otro lado, ya se conoció la lista completa de los artistas nominados a los Premios lo Nuestro 2026 con los que se busca premiar la mejor música latina en Estados Unidos.

Beéle es actualmente el cantante con el mayor número de nominaciones al contar con 8 de estas, al igual que Karol G, mientras que Shakira posee 6.