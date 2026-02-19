CANAL RCN
Deportes

América pierde con Junior y Tulio Gómez estalla por el arbitraje: fuerte denuncia pública

Tulio Gómez explotó tras la derrota del América ante Junior y lanzó una grave acusación contra el árbitro: “nos metieron la mano”. Dos penales, 10 minutos de adición y un final que encendió la polémica.

Foto: América de Cali

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
06:54 a. m.
La derrota del América de Cali frente al Junior de Barranquilla no solo dejó un marcador adverso, sino una fuerte polémica arbitral que encendió los ánimos en el Pascual Guerrero y en redes sociales.

El triunfo 2-1 del equipo barranquillero estuvo marcado por dos penales, una adición de 10 minutos y una jugada final que terminó definiendo el partido.

Los goles del compromiso fueron obra de Luis Muriel al minuto 7 y Teófilo Gutiérrez en el 90+12, mientras que el descuento del América lo marcó Yeison Guzmán al 28’.

Un final caliente que desató la furia del máximo accionista

El momento más discutido llegó al 90+9, cuando el árbitro Ferney Trujillo sancionó un penal de Andrés Mosquera sobre Guillermo Paiva. La decisión fue revisada y, finalmente, Teófilo Gutiérrez cambió la falta por gol en el 90+12, sellando la victoria del Junior.

Tras el pitazo final, Tulio Gómez, máximo accionista del América, explotó públicamente contra el juez central.

A través de su cuenta de X lanzó un mensaje directo y sin filtros: “Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje”.

Además, agregó otro señalamiento fuerte sobre una jugada previa: “En la falta que no fue penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”.

Así queda la tabla tras el polémico partido

Con este resultado, Junior llegó a 12 puntos y logró meterse en el grupo de los ocho, mientras que América se quedó con 10 unidades, perdiendo una oportunidad clave para escalar posiciones en la Liga BetPlay.

Más allá del marcador, el partido volvió a poner sobre la mesa el debate por el arbitraje en el fútbol colombiano. En América sienten que los detalles los están dejando sin puntos importantes, mientras que Junior celebra un triunfo sufrido que puede marcar un punto de quiebre en su campaña.

