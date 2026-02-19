Producción y exportación de café colombiano caerá en 2026 a causa de las lluvias: Fedecafeteros

Las intensas lluvias que se han presentado en diferentes regiones de Colombia han generado preocupación en el sector cafetero por la reducción en la producción y exportación de uno de los productos insignia del país.

En lo que va del 2026, se han producido 6,2 millones de sacos de café, una cifra inferior a lo que se ha registrado en años anteriores. Además, en el ciclo 2025-2026 se han recogido 2,8 millones de sacos, lo que implica menos disposición del producto para exportar.

¿Por qué las lluvias afectan la cosecha de café en Colombia?

En diálogo con Noticias RCN, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, indicó que enero y febrero suelen ser meses secos en la región andina, lo que permite que la planta experimente un “estrés hídrico” necesario para la floración.

La florescencia es la que nueve meses después puede dar el fruto. Si no hay un estrés hídrico, si hay mucha lluvia, no hay flor, y si no hay flor no va a haber producción en octubre, noviembre, diciembre.

Además, en el sur del país se ha registrado falta de maduración por ausencia de sol. Colombia cuenta con dos cosechas principales: una en el sur y otra en el centro-norte durante el segundo semestre. La alteración de los ciclos climáticos incide directamente en el volumen de la cosecha cafetera y la capacidad exportadora.

Hay una preocupación, por eso hemos advertido que va a bajar la producción de café este año, va a haber menos café para exportar y obviamente eso afectará a las familias caficultoras.

Impacto en el precio del café y en los ingresos del caficultor

El impacto no se limita al clima. En los últimos 12 meses, la tasa representativa del mercado (TRM) ha caído 600 pesos, lo que afecta el ingreso del productor. Actualmente, el cafetero recibe alrededor de 2.010.000 pesos por carga de 125 kilos, pero habría dejado de percibir cerca de 500.000 pesos por carga debido a la caída de la TRM.

Ante este panorama, la Federación Nacional de Cafeteros ha solicitado activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café, el cual desde 2019 acumula 500.000 millones de pesos aportados por los propios caficultores.

La propuesta busca implementar herramientas contractuales que faciliten el acceso a fertilizantes y mitiguen el impacto de la escorrentía provocada por las lluvias, ya que el exceso de agua puede arrastrar los nutrientes aplicados a los cultivos.

Las buenas noticias del café

Pese a las dificultades, el sector también destaca noticias positivas. Alma Café continúa fortaleciendo la exportación de cafés de origen y aumenta su rentabilidad.

Además, Juan Valdez inauguró su tienda flagship en el Parque de la 93 en Bogotá, con el objetivo de resaltar la experiencia sensorial y el trabajo del caficultor colombiano. Estas iniciativas buscan mantener el posicionamiento de la marca Café de Colombia en los mercados nacionales e internacionales.