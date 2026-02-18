CANAL RCN
Madre de Kevin Acosta aclaró las verdaderas razones por las que no operaron a su hijo con hemofilia

Hematólogo confirmó que el niño solo podía operarse con condiciones adecuadas que no existían en Pitalito, Huila.

febrero 18 de 2026
01:51 p. m.
La controversia por la muerte de Kevin Acosta, el niño con hemofilia que falleció en medio de la crisis del sistema de salud, continúa. En las últimas horas, el hematólogo pediatra Jorge Peña, aclaró las condiciones necesarias para operar a pacientes con esta condición.

A Kevin, por supuesto que se puede operar, como cualquier paciente con condición de hemofilia, pero hay que reunir ciertas condiciones.

El doctor Peña reveló una situación crítica que afecta a más personas en Colombia, donde existen aproximadamente 3.200 pacientes con hemofilia, de los cuales 1.500 tienen casos severos que requieren profilaxis dos o tres veces por semana.

Los pacientes de diferentes EPS, que no son de la Nueva EPS, vienen muy bien (…) Los pacientes de la Nueva EPS no están recibiendo la medicación.

¿Por qué no operaron a Kevin Acosta a tiempo?

El especialista detalló que se requiere una institución de tercer o cuarto nivel con profesionales como hematólogo pediatra especializado en hemofilia, neurocirujano, enfermería especializada, unidad de cuidado intensivo y banco de sangre.

La madre de Kevin rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló que ella no habría autorizado la operación. La mujer aclaró que:

En Pitalito no había un hematólogo, no había un equipo suficiente para la operación del niño.

El hematólogo describió las consecuencias de esta situación: "Veo todos los días como esos niños que no reciben la profilaxis de la Nueva EPS están sangrando, están deteriorando su calidad de vida, tienen ausentismo escolar, se ven niños tristes".

Asimismo, dijo que los pacientes que reciben tratamiento adecuado "tienen buena calidad de vida, tienen poco ausentismo escolar, tienen poco ausentismo laboral, porque reciben la medicación para prevenir los sangrados".

Madre de Kevin Acosta negó autorizar la publicación de la historia clínica de su hijo

La madre expresó su indignación por la divulgación de la historia clínica de su hijo:

"Él no tenía por qué divulgar una historia que solamente me corresponde a mí, como mamá”, considerando que se violó el derecho de confidencialidad.

Además, denunció que el presidente omitió mencionar que Kevin falleció por falta de medicamento para tratarse.

La madre de Kevin hizo un llamado a las autoridades: "Ojalá arreglen el país más bien en vez de estar divulgando o buscando culpables”.

