CANAL RCN
Salud y Bienestar

Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta

En el comunicado, las asociaciones también pidieron respeto irrestricto por la confidencialidad de las historias clínicas.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
12:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de una decena de asociaciones médicas, científicas y de pacientes emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian la grave crisis humanitaria que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

¿A Kevin Acosta, el fallecido niño con hemofilia, el Estado le quitó las garantías de vivir?
RELACIONADO

¿A Kevin Acosta, el fallecido niño con hemofilia, el Estado le quitó las garantías de vivir?

El pronunciamiento se centra en el caso de Kevin Acosta, un niño diagnosticado con hemofilia que dejó de recibir tratamiento por parte de la Nueva EPS en diciembre de 2025 y falleció el pasado viernes 13 de febrero después a causa de un sangrado tras una caída en bicicleta.

Las organizaciones expresaron solidaridad con la familia y rechazaron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro, por considerarlas “lesivas” para los pacientes y familiares afectados. También cuestionaron la divulgación pública de información clínica del menor, señalando que se trata de datos sensibles protegidos por la ley.

¿Cómo tratar la hemofilia? Este es el riesgo si no entregan los medicamentos a tiempo
RELACIONADO

¿Cómo tratar la hemofilia? Este es el riesgo si no entregan los medicamentos a tiempo

Colapso financiero y cierre de servicios

El comunicado advierte que la Nueva EPS, bajo control del Gobierno desde hace dos años, enfrenta una grave crisis financiera que ha derivado en retrasos de pagos, facturas sin procesar y afectación de su patrimonio.

Según expresaron los firmantes, esta situación, sumada al cierre de más de 9.000 servicios de salud entre 2024 y 2025, ha reducido la capacidad de atención en hospitales, clínicas e IPS, dejando a miles de pacientes sin acceso oportuno a tratamientos.

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas
RELACIONADO

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas

En la carta también alertaron sobre las condiciones críticas del talento humano en salud, con deudas de hasta cuatro meses en honorarios y extensas jornadas laborales en medio de la incertidumbre.

Exigencias y llamado a la movilización

Las asociaciones exigieron al Gobierno Nacional rectificar públicamente sus declaraciones y ofrecer disculpas a la madre de Kevin Acosta.

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento
RELACIONADO

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

Además, pidieron respeto irrestricto por la confidencialidad de las historias clínicas, la implementación inmediata de un plan de choque para garantizar medicamentos y tratamientos, y la investigación de presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos de la salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental, según investigación

Enfermedades

Eithan Sebastián, primito de Kevin, también padece hemofilia y lleva dos meses sin recibir medicamentos

EPS

“Una tragedia humanitaria” la crisis de los pacientes y las EPS: exministro Alejandro Gaviria

Otras Noticias

Millonarios

Hubo una salida inesperada y de ÚLTIMA HORA en Millonarios: detalles

Tras lo ocurrido, el cupo de los 25 jugadores aún no está completo. ¿Qué se hará?

Automovilismo

Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes

Bogotá volverá a vibrar con Motos al Parque en Mundo Aventura. El evento espera reunir a más de 15.000 visitantes con shows, exhibiciones y marcas del sector.

Cundinamarca

Lo que hallaron junto al cuerpo del estudiante universitario en Gachancipá sería ficha clave en la investigación

Medellín

Alternativa Film Festival llega a Medellín: buscan artistas colombianos para crear su imagen oficial del 2026

Artistas

Luto: murió de manera inesperada un querido actor de televisión