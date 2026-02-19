Nequi anuncia caída temporal del servicio: estas son las horas sin recargas ni pagos por PSE

Miles de usuarios de Nequi deberán tener en cuenta una interrupción temporal del servicio en los próximos días.

La billetera digital anunció trabajos de mantenimiento tecnológico que afectarán el acceso a la app, así como las recargas y pagos por PSE, una medida que busca mejorar su plataforma en 2026.

Según explicó la entidad, estas actualizaciones se realizarán en horarios de poco movimiento, con el fin de impactar lo menos posible la rutina financiera de sus clientes. La compañía también recordó que este tipo de pausas hacen parte de su proceso de modernización, en un año en el que las transacciones digitales siguen creciendo de forma acelerada en Colombia.

Fechas y horarios en los que Nequi no funcionará

El primer anuncio indica que el miércoles 25 de febrero de 2026, entre las 3:00 a.m. y 4:00 a.m., se realizará una mejora tecnológica. Durante ese lapso, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación ni hacer pagos con Nequi.

Además, la plataforma informó un segundo mantenimiento más amplio. "En la madrugada del 25 y 26 de febrero, entre las 3:00 a.m. y 5:00 a.m., no estarán habilitadas las recargas ni los pagos por PSE"-

“El miércoles 25 de febrero de 2026, entre las 3:00 a.m. y 4:00 a.m. estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás entrar a la App o hacer pagos con Nequi”. Y agregó: “En la madrugada del 25 y 26 de febrero, entre las 3:00 a.m. y 5:00 a.m. se realizará un mantenimiento. Por eso, durante ese tiempo, no podrás recargar tu Nequi ni hacer pagos por PSE”.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Nequi aconseja adelantar pagos, transferencias o recargas antes de estos horarios, especialmente si tienes compromisos programados en la madrugada.

También sugiere contar con efectivo o un medio alternativo mientras duran las labores técnicas.