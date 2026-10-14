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¿Tiene multas de tránsito sin pagar? Ofrecen descuento del 60% para que conductores se pongan al día

Bogotá ofrece un descuento del 60 % en intereses de multas de tránsito en mora. Consulte los requisitos, cómo acceder y la fecha límite para pagar.

Multas en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
12:43 p. m.
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Los conductores de Bogotá que tienen multas de tránsito pendientes cuentan con una nueva oportunidad para ponerse al día y reducir el valor de sus deudas.

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La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un descuento del 60% en los intereses de obligaciones que entraron en mora antes del 30 de junio de 2024.

La medida busca facilitar el pago de las sanciones acumuladas y beneficiar a más de 700.000 deudores que cumplen con las condiciones establecidas.

Sin embargo, es importante aclarar que el alivio aplica únicamente sobre los intereses generados y no sobre el valor original de la multa.

¿Quiénes pueden acceder al descuento del 60 % en multas de tránsito en Bogotá?

El beneficio está dirigido a ciudadanos con obligaciones pendientes relacionadas con infracciones de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes.

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No podrán acceder quienes tengan sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, recordó que existe un plazo para aprovechar esta oportunidad.

“Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, señaló.

¿Cómo pagar las multas de tránsito con descuento en Bogotá?

Los ciudadanos interesados deberán realizar el procedimiento antes del 21 de diciembre de 2026, siguiendo estos pasos:

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  • Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co.
  • Seleccionar la opción ‘Consulta Comparendos’.
  • Digitar el documento de identidad o la placa del vehículo.
  • Revisar las obligaciones y verificar el descuento aplicado.
  • Pagar mediante PSE o descargar el recibo para cancelar presencialmente.
  • También están habilitados bancos y corresponsales autorizados, como Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo y Súper Giros.

La entidad recordó que el trámite es gratuito, no requiere intermediarios y debe realizarse únicamente por canales oficiales para evitar posibles estafas.

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