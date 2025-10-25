¿Qué es aneurisma cerebral? La enfermedad que le diagnosticaron a Kim Kardashian

La celebridad estadounidense fue diagnosticada con un aneurisma en su cerebro.

¿Cómo se confirmó el diagnóstico de Kim Kardashian?

La modelo y empresaria Kim Kardashian fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Durante el episodio de 'The Kardashians' reveló que esta enfermedad fue causada por su divorcio con Kayne West, con quien tuvo cuatro hijos.

En el episodio, se puede observar el momento donde se encuentra en consulta médica y los especialistas le informaron sobre esta condición, la cual puede ser causado por el estrés.

De hecho, en una de las entrevistas del podcast 'Call Her Daddy', Kim describió su relación con Kayne como "Tóxica" y en varias ocasiones, se sintió con mucha ansiedad y atrapada. A pesar de varios problemas de salud, reveló que su principal motivación para seguir en la relación fue por el bienestar de sus hijos.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Según Mayo Clinic, un aneurisma en el cerebro es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro . Normalmente, se presenta alrededor o bajo la parte del cerebro llamado cerebrum.

Si se presenta alguna fuga o se rompe, puede generar sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico.

Una de las causas es cuando hay una zona debilitada en la pared de un vaso sanguíneo, se dice que puede estar presente desde el nacimiento o puede desarrollarse en el transcurso de la vida. De hecho, existe tipos de aneurismas cerebrales y puede variar su tamaño.

¿Cuáles son los síntomas de un aneurisma cerebral?

Según especialistas, la mayoría de los aneurismas cerebrales que no se han roto no causan ningún tipo de síntomas, especialmente si son pequeños.

Si se rompe algún aneurisma, se trata de una infección muy grave, lo que puede generar un fuerte dolor de cabeza.