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Miguel Uribe Londoño reveló resolución de la UNP que confirmaba que su hijo tenía riesgo "extraordinario"

El candidato presidencial habló con Noticias RCN en donde reveló un documento firmado por el director de la UNP con relación a la seguridad de Miguel Uribe Turbay.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
11:42 a. m.
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Este 29 de abril, a 'Candidatos en la Redacción' de Noticias RCN, llegó Miguel Uribe Londoño, quien terminó aspirando a la Presidencia de la República tras la trágica muerte de su hijo por un ataque armado en Bogotá en junio de 2025.

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Uribe Londoño habló sobre el avance de las investigaciones tras el magnicidio, calificando el hecho como un crimen de Estado. Además, se refirió a sus propuestas en campaña relacionadas a salud, seguridad, economía y alianzas políticas.

El documento clave sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay

Uribe Londoño señaló que hay inconsistencias alrededor de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien habría manifestado que el senador dividió su esquema de protección el día del atentado para dejar a su familia con escoltas.

Mostró la Resolución DGRP 011827 de 2024, en donde se declara que Miguel Uribe Turbay tenía una validación de riesgo "extraordinario" en su condición como senador, en donde ratificaron dos vehículos blindados y tres personas de protección. En en documento se indica. "Las medidas de protección serán extensivas para la familia".

Uribe explicó. "El artículo me incluye a mí. Seríamos siete personas para tres personas de protección. Es tan atrevido de decir que Miguel Uribe es responsable de su muerte por haber dividido su esquema de protección, cuando tenía la tercera parte de sus compañeros del Centro Democrático y hasta la quinta parte que tenía Iván Cepeda y los candidatos del Pacto Histórico".

Este documento está firmado por Augusto Rodríguez, situación en la que Londoño fue enfático.

Miguel Uribe Londoño Resolución (3)
FOTO: Suministrada

Miguel Uribe Londoño y sus propuestas en salud y economía

Sobre materia económica, Uribe Londoño explicó que respetará las decisiones judiciales con relación a la reforma pensional, aunque señaló que requiere algunos ajustes que deberán estudiarse junto con la ciudadanía.

En cuanto a la tasa de interés fijada por el Banco de la República, manifestó que se debe cambiar el modelo, pues estos intereses están afectando a millones de colombianos que no tienen grandes contribuciones. "Están equivocados con las decisiones que están tomando".

Sobre la crisis de salud, explicó que el presidente Petro estaría equivocando el camino al buscar un sistema público, señalando que tiene que ser mixto. Además, señaló que las entidades deben ser manejadas por expertos.

¿Cómo enfrentar la inseguridad en Colombia, según Miguel Uribe Londoño?

El candidato fue contundente al señalar que la Paz Total ha sido un fracaso, responsabilizando nuevamente al Estado por el fallecimiento de su hijo. "Ese es el problema. Es una ley que da permiso para delinquir, la Paz Total mató a mi hijo".

Además, señaló que buscaría cambios a nivel de la Fuerza Pública y la justicia. Permitir que los uniformados puedan usar sus armas, pero que cambie el sistema de justicia para evitar la impunidad.

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