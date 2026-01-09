Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas

No cabe duda de que los perros han sido considerados como uno de los animales domésticos más inteligentes y, no es para menos, pues su título de “el mejor amigo del hombre” ha llevado a esta especie a comprender el idioma en el que se comunican sus dueños.

Aunque se han desarrollado amplios debates sobre la habilidad de los caninos para comprender las señales o palabras clave de sus amos, haciéndose viral esta práctica en distintas redes sociales, una reciente investigación reveló que estos tienen la capacidad de aprender nuevas palabras en tiempo récord.

¿Cómo se realizó la investigación?

Un reciente estudio, publicado en el portal web de la revista Science, dio a conocer detalles de la investigación que se realizó al poner a prueba a diez perros a quienes les fue indicado, por sus respectivos amos, un nombre específico para dos juguetes nuevos. Por medio de interacciones constantes, los cuidadores repitieron reiterativamente el hombre de cada juguete, mientras interactuaron con el animal.

Dichas sesiones se llevaron a cabo durante varios días por un minuto diario. Según la investigadora Shany Dror, para CNN, solo bastaron ocho minutos para que los animales pudieran aprender los nombres de sus juguetes nuevos. Por esto, siete de los diez perros, que participaron en el estudio, lograron asociar la palabra con el objeto correcto.

Seguido de esto, el experimento se realizó bajo la modalidad de “escucha pasiva” en la que el animal fue aislado de su amo, detrás de puertas o en corrales para perros, mientras que el humano interactuaba con el juguete en sus manos y mencionaba el nombre del objeto.

Siete de los diez perros volvieron a identificar la palabra que se encontraba siendo mencionada. De esta manera, la investigación concluye que los perros pueden aprender nombres de objetos nuevos, mientras escuchan interacciones.

Perros aprendices de palabras

La investigación explicó que los niños de tan solo 18 meses pueden adquirir palabras nuevas al escuchar interacciones con terceros, de modo que, los científicos sugieren que algunos perros poseen habilidades sociocognitivas funcionalmente paralelas a la de los niños de 18 meses.

“Demostramos que un pequeño grupo de perros superdotados para el aprendizaje de palabras, que poseen un amplio vocabulario de etiquetas de objetos, puede aprender nuevas etiquetas al escuchar las interacciones de sus dueños. Además, demostramos que estos perros pueden adquirir nuevas asignaciones de etiquetas de objetos incluso cuando las etiquetas y los objetos no se presentan simultáneamente”, concluye la investigación.

Estos caninos, conocidos como “perros de familia”, poseen un nivel de comprensión nunca antes visto. Denominados como perros aprendices de palabras, estos se presentan de forma idiosincrásica en diferentes países, razas y hogares.