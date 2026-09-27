Dieron de baja a peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de estar implicado en el caso Miguel Uribe

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía se desarrolló en la vereda El Cadillo, zona rural de Tello, Huila, contra integrantes de la estructura Teófilo Forero Castro, vinculada a la Segunda Marquetalia.

El resultado preliminar reportado da cuenta de la muerte de alias Robinson Gutiérrez, identificado en una ficha de inteligencia como cabecilla financiero de esta estructura, además de la captura de otros tres integrantes.

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La información fue divulgada inicialmente por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que el operativo representaba un golpe contra la estructura armada.

¿Quién era alias Robinson Gutiérrez, dado de baja en el Huila?

De acuerdo con la ficha suministrada, el hombre era identificado como Miguel Orlando Guzmán González y llevaba aproximadamente 35 años vinculado a la organización.

Su trayectoria dentro de la estructura habría tenido varios cambios de responsabilidad. La ficha señala que inició como integrante del Bloque Sur en 2016 y posteriormente habría pasado por diferentes compañías y funciones dentro de la organización.

Para 2023, según el documento, habría asumido como tercer cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro.

En 2024 y 2025 habría ocupado el cargo de cabecilla financiero, posición que también registraba para 2026.

¿Qué delitos le atribuyen?

La ficha de inteligencia relaciona a alias Robinson Gutiérrez con diferentes acciones criminales registradas durante los últimos años.

Entre ellas aparecen, en 2021, acciones terroristas contra la Fuerza Pública; en 2022, una presunta instrucción a integrantes bajo su mando para realizar acciones de intimidación contra una empresa transportadora; y en 2024, su presunta participación en un falso retén y en la instalación de grafitis alusivos a la estructura.

El documento también registra para 2025 el secuestro de tres personas que, según la ficha, colaboraban con el Batallón de Infantería Joaquín París, en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Estas son atribuciones contenidas en la ficha y deberán ser contrastadas con las actuaciones judiciales y las investigaciones de las autoridades competentes.

¿Qué papel habría cumplido dentro de la estructura criminal?

Uno de los aspectos que destaca el documento es su presunto papel en el manejo financiero de la organización.

La ficha señala que habría tenido incidencia en el recaudo de dinero proveniente de extorsiones en Huila y Caquetá, además de una función relacionada con el sostenimiento de la estructura criminal.

También se le atribuye participación en acciones que habrían afectado a comerciantes, agricultores y transportadores de ambos departamentos.

¿Cómo fue el operativo para darlo de baja?

La acción se desarrolló en la vereda El Cadillo, en Tello, con participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con la información preliminar divulgada, el operativo dejó como resultado la muerte de alias Robinson Gutiérrez y la captura de tres personas más que serían integrantes de la estructura.

Las autoridades deberán avanzar ahora en la identificación y judicialización de los capturados, así como en la verificación de las circunstancias en las que se produjo la operación.

¿Qué relación tendría con el caso de Miguel Uribe Turbay?

Otro de los señalamientos que rodean a alias Robinson Gutiérrez es una presunta relación con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Esta afirmación fue realizada por Abelardo de la Espriella en su publicación sobre el operativo, peor aún no se presenta como un hecho judicialmente establecido.