Abuelita de 87 años fue desalojada de la casa donde vivió por casi 70 años en España: se desató protesta masiva

La imagen de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, siendo retirada en camilla del apartamento donde vivió durante casi siete décadas, recorrió España y volvió a poner en el centro de la discusión la crisis de vivienda que atraviesa el país.

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El desalojo ocurrió el miércoles en Madrid, después de que la Policía derribara la puerta del inmueble para ejecutar el procedimiento. Poco después, miles de personas salieron a las calles para protestar por lo ocurrido y reclamar cambios en las normas que regulan los alquileres y los desalojos.

¿Por qué desalojaron a la abuelita de 87 años?

Según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, Maricarmen había vivido unos 70 años en el mismo apartamento.

La organización asegura que el inmueble fue adquirido por una empresa inmobiliaria, que posteriormente incrementó el alquiler en un 275%, hasta llegar a 2.650 euros mensuales.

El aumento hizo que la mujer tuviera dificultades para permanecer en la vivienda y finalmente terminó siendo desalojada.

Tras el procedimiento, Maricarmen fue trasladada a un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento.

Desatan protesta masiva tras el desalojo de una adulta mayor en España

Horas antes de la protesta, Maricarmen difundió un mensaje desde el hospital en el que pidió que su caso sirviera para evitar que otras personas atravesaran una situación similar.

La mujer aseguró que quería que lo ocurrido impulsara a la ciudadanía a movilizarse y reclamó modificaciones a las normas que permitieron su desahucio.

Su historia rápidamente trascendió el caso individual y se convirtió en uno de los principales símbolos de las protestas por el acceso a la vivienda en España.

¿Cuántas personas han salido a las calles?

La marcha recorrió el centro de Madrid y terminó frente al Congreso de los Diputados.

Las autoridades calcularon la asistencia en alrededor de 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizador de la movilización, aseguró que participaron más de 300.000.

Los manifestantes llevaron pancartas en las que reclamaban medidas para contener el aumento de los alquileres y dificultar los desalojos.

Una de las frases que más llamó la atención decía: “Tú podrías ser la próxima Maricarmen”.

¿El Gobierno prepara medidas por el caso de Maricarmen?

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara, según lo informado, un paquete de medidas denominado “decreto Maricarmen”, que contemplaría cambios en los contratos de alquiler y nuevas restricciones a determinados desalojos.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre si estas medidas conseguirán el respaldo suficiente en el Parlamento.