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Santa Fe perdió contra Platense y sigue sin saber lo que es la victoria en Libertadores

Independiente Santa Fe perdió en su visita a Platense y sigue sin conocer la victoria en la presente Libertadores.

Santa Fe
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
06:57 p. m.
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La noche en Buenos Aires dejó un duro golpe para el Independiente Santa Fe, que cayó 2-1 en su visita a Platense por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El resultado no solo significó una nueva derrota para el conjunto cardenal, sino que también lo deja en una situación crítica en la tabla, con serias dificultades para seguir en la pelea por un lugar en los octavos de final.

Golpe en Buenos Aires que complica el panorama

El compromiso fue parejo durante gran parte del primer tiempo, con un Santa Fe que intentó sostener el orden defensivo y cerrar los espacios ante un rival que buscaba imponer condiciones en casa. Sin embargo, en el complemento el equipo argentino logró marcar la diferencia. Tomás Nasif abrió el marcador tras una jugada bien elaborada que rompió la resistencia del cuadro visitante, y minutos más tarde Mateo Mendía sentenció el partido con el segundo tanto.

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Franco Fagunfez descontó sobre el final para Independiente Santa Fe.

Los goles en la segunda mitad evidenciaron las dificultades de Santa Fe para sostener el ritmo competitivo durante todo el encuentro. A pesar de algunos intentos aislados en ataque, el equipo colombiano no logró generar el peso ofensivo necesario para inquietar con claridad al rival y terminó cediendo tres puntos que hoy resultan determinantes.

Último en el grupo y obligado a reaccionar

Con este resultado, Santa Fe se mantiene en la última posición de su grupo con apenas un punto en tres partidos disputados y una diferencia de gol de -3. Las cifras reflejan un inicio de torneo muy por debajo de las expectativas, en el que los errores defensivos y la falta de contundencia han sido factores recurrentes.

El panorama es complejo y, a falta de varias jornadas, el margen de error prácticamente desaparece. Todo parece indicar que el objetivo inmediato del conjunto cardenal será pelear por el tercer lugar del grupo, posición que otorga la posibilidad de disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. En esa lucha directa aparecen rivales como Peñarol, que también busca mantenerse con vida en el plano internacional.

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Santa Fe necesitará un cambio de rumbo urgente si quiere mantener alguna esperanza en el torneo continental. Más allá de los resultados, el equipo deberá recuperar solidez y eficacia en ambas áreas, aspectos que han marcado la diferencia en sus recientes presentaciones. El reto es grande, pero aún quedan partidos por disputar y la obligación de competir hasta el final sigue intacta.

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