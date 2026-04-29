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Bus intermunicipal terminó volcado en la vía a La Mesa: se reportan varios heridos

Bomberos y ambulancias atienden la emergencia con múltiples heridos y posibles víctimas fatales.

Accidente en La Mesa
Foto: Bomberos Cundinamarca

Noticias RCN

abril 29 de 2026
06:26 p. m.
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Un grave accidente se registró en la tarde de este 29 de abril en la vía que comunica a La Mesa con Mosquera, exactamente en el sector conocido como la Curva de la Virgen, donde un bus intermunicipal sufrió un aparatoso volcamiento.

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Las primeras imágenes del accidente muestran al vehículo completamente volcado a un costado de la carretera y a varios pasajeros tendidos sobre el asfalto, algunos de ellos inmóviles.

El automotor involucrado pertenece a la empresa Expreso del Sol y transportaba aproximadamente a 18 pasajeros al momento del siniestro.

Bus intermunicipal se volcó en la vía a La Mesa

Según el reporte entregado por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el accidente ocurrió en el kilómetro 72 (PR 72) de la vía que conduce desde La Mesa hacia Mosquera, en el punto conocido como la Curva de la Virgen.

Por razones que aún no han sido informadas oficialmente, el bus de servicio público perdió el control y sufrió un volcamiento lateral sobre la carretera.

En videos que comenzaron a circular poco después del hecho, se observa el bus completamente recostado sobre uno de sus lados y a varios ocupantes tirados a lo largo de la vía.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo transportaba cerca de 18 pasajeros.

Hasta el momento se habla de múltiples personas lesionadas y posibles víctimas fatales, aunque las cifras exactas siguen siendo verificadas por las autoridades.

Noticia en desarrollo...

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