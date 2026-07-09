Joven de 15 años lanzó a un gato desde una loma en Zaragoza, Antioquia: ¿qué se sabe del caso?

Hay gran consternación por la circulación en redes de un video en el que se observa a un adolescente lanzando, de manera contundente, a un gato desde una loma en Zaragoza, Antioquia.

El clip ya ha generado gran conmoción entre proteccionistas del municipio, quienes se encuentran solicitando premura en las investigaciones del caso por parte de las autoridades.

¿Qué se sabe del joven que lanzó a un gato en Zaragoza?

Según el más reciente informe de la senadora Andrea Padilla, por medio de sus redes sociales oficiales, hasta el momento se sabe que personal del grupo de Carabineros de Colombia identificaron como presunto responsable a un adolescente de 15 años, quien sería escuchado próximamente en la Comisaría de Familia.

Así mismo, la senadora animalista dio a conocer detalles de su conversación con el alcalde Andrés Luján Monroy a quien se le hizo la petición de rescatar al animal víctima. Según videos difundidos en redes, el gato, protagonista del atroz hecho, habría sobrevivido a esta agresión por lo que la misma senadora se ofreció a adoptar al felino.

“También le indiqué al alcalde que el hecho de que el agresor sea menor de edad no impide que le inicien proceso policivo al adulto responsable de él”, finalizó Padilla.

A su llamado se han unido más proteccionistas, quienes han solicitado a las autoridades investigar el caso para evitar que más animales se encuentren en peligro de ser víctimas de maltrato animal por parte del menor.

Este nuevo caso se ha sumado a una amplia cantidad de hechos en donde menores de edad son quienes protagonizan aberrantes agresiones contra animales. Por esto, proteccionistas han hecho llamados a fortalecer la conciencia animal entre los niños y niñas de todo el territorio nacional.

Hombre lanzó a la mascota de su pareja desde 8 piso

Otro de los casos que ha generado gran consternación corresponde al de un sujeto, quien lanzó en días recientes, en Risaralda, a la mascota de su pareja sentimental desde un 8 paso tras protagonizar, al parecer, un hecho de violencia contra su compañera.

‘Princesa’, una perrita de raza Shitzu, perdió la vida a causa del impacto que recibió al caer de dicha altura. Según la más reciente actualización de Andrea Padilla, el presunto responsable ya fue imputado por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar en concurso con muerte a animal agravado.

Finalmente, la senadora reveló que en el 31% de los delitos de violencia intrafamiliar hay violencia simultánea hacia mujeres y animales de compañía.