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Salud y Bienestar

¿Tiene pensado viajar a Tolima en Semana Santa? Pilas a estas recomendaciones

Autoridades hablan de casos confirmados y fallecimientos en el país por fiebre amarilla.

Carnet fiebre amarilla
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
07:38 p. m.
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El aumento de viajes durante la Semana Santa encendió las alarmas de las autoridades de salud en Bogotá, ante el riesgo de exposición a la fiebre amarilla en zonas específicas del país.

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El llamado se centra en quienes planean desplazarse hacia municipios del Tolima, donde se ha identificado circulación del virus.

Recomendaciones para viajar a Tolima en Semana Santa

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá lanzó una advertencia a los viajeros que tienen previsto salir hacia destinos como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación, para que se vacunen contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje.

La entidad fue enfática en que la vacuna está disponible de forma gratuita en más de 200 puntos habilitados en la ciudad, por lo que insistió en revisar el carné de vacunación y completar el esquema antes de desplazarse.

La inmunización está dirigida a personas entre los 9 meses y los 59 años que no tengan antecedente de vacunación, especialmente si viajan a zonas endémicas o selváticas donde hay presencia del virus.

Para los mayores de 60 años, las autoridades indicaron que la vacuna debe aplicarse únicamente bajo valoración médica previa, con consentimiento informado y en casos donde exista riesgo de exposición.

También se indicó que quienes hayan sido vacunados hace más de 10 años y vivan o viajen a estos municipios deben aplicarse una dosis de refuerzo.

Cifras de casos de fiebre amarilla en el país

En lo corrido de 2026, el Ministerio de Salud ha confirmado 30 casos de fiebre amarilla en el país, con 16 fallecimientos asociados a la enfermedad.

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Además de la vacunación, las autoridades recomendaron adoptar medidas de protección como el uso de repelente, ropa que cubra la piel, mosquiteros y evitar la exposición a mosquitos durante la noche y la madrugada.

También pidieron atención a síntomas como fiebre, coloración amarilla, dolor abdominal o vómito. En caso de presentarlos, la recomendación es no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud, informando los lugares visitados.

Las autoridades recordaron que los mosquitos transmisores suelen encontrarse en zonas selváticas, por lo que advirtieron evitar ingresar a estos lugares si no se cuenta con la vacuna.

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