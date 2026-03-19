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VIDEO | Ladrones rompieron los vidrios de una camioneta y robaron todo en menos de 5 minutos en Bogotá

La víctima, una periodista, lanzó un reclamo directo al alcalde por la inseguridad.

Valentina Bernal

marzo 19 de 2026
06:11 p. m.
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Un nuevo caso de hurto quedó registrado en el norte de Bogotá, donde una periodista denunció públicamente el robo del que fue víctima mientras se encontraba en un establecimiento comercial de la zona.

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Periodista denunció que le rompieron los vidrios de una camioneta y le robaron todo en Bogotá

El hecho ocurrió en la calle 122, donde delincuentes rompieron los vidrios de una camioneta y se llevaron todas las pertenencias que estaban en su interior en cuestión de minutos.

La víctima relató lo ocurrido a través de un video, en el que evidenció los daños en el vehículo y la rapidez con la que se ejecutó el hurto.

Estamos en la 122 y nos acaban de romper el vidrio de la camioneta, no sonó absolutamente nada, se nos llevaron las cosas, dos computadores, una tablet, se llevaron mi maleta de viaje, se llevaron absolutamente todo en 5 minutos mientras que estábamos comprando algo acá en la birria del gordo.

De acuerdo con su testimonio, el robo ocurrió mientras ella y sus acompañantes se encontraban dentro del establecimiento, lo que permitió que los responsables actuaran sin ser detectados.

Se llevaron absolutamente todo, no hay un solo policía, no sabemos si cámaras grabaron, dejaron todo esto acá, fue en menos de 5 minutos.

Periodista hizo llamado a Galán por la inseguridad en Bogotá

En las imágenes también se observa el estado en el que quedó el vehículo, con los vidrios destruidos tras el ataque. La periodista insistió en la rapidez del hecho y en la ausencia de reacción por parte de las autoridades en el lugar.

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Incluso, hizo un llamado directo hacia el alcalde Carlos Fernando Galán:

Esto es un llamado urgentísimo al alcalde Carlos Fernando Galán que mucha gente se ha quejado y que su alcaldía no ha hecho absolutamente nada para mejorar la seguridad en Bogotá. Fueron menos de 5 minutos, menos de 5 minutos y se robaron todo, se llevaron absolutamente todo y nos dejaron el carro destrozado.

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