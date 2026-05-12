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"La situación podría cambiar": la inquietante advertencia de la OMS por brote de hantavirus

Tedros Adhanom alertó que podrían aparecer más casos en las próximas semanas.

Hantavirus
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:59 p. m.
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La alerta internacional por el brote de hantavirus detectado en un crucero que zarpó desde el sur de Argentina sigue creciendo.

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Esta vez, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó una advertencia que aumentó la preocupación de las autoridades sanitarias.

¿Cuántos casos hay activos de hantavirus?

Actualmente, la OMS contabiliza 11 casos activos relacionados con el crucero que inició su recorrido el pasado primero de abril.

Los contagios han sido detectados en países como España, Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos.

Uno de los casos que más inquieta a las autoridades corresponde a una pasajera de origen francés que permanece en grave estado de salud tras resultar contagiada.

OMS lanzó advertencia por el brote de hantavirus

Mientras continúa el monitoreo internacional sobre pasajeros y tripulantes, Tedros Adhanom aseguró que por ahora no existen señales de un brote de gran magnitud, aunque insistió en que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse debido al comportamiento del virus y a su periodo de incubación.

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Por el momento no hay indicios de que estemos presenciando el inicio de un brote mayor, pero por supuesto la situación podría cambiar, y dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas.

Las declaraciones del director de la OMS se conocen en medio de la tensión que generó el crucero durante su paso por Tenerife, España, donde autoridades sanitarias tuvieron que activar protocolos especiales para evacuar pasajeros y controlar la emergencia sanitaria.

Aunque la OMS insiste en que no hay evidencia de una propagación masiva en este momento, el organismo mantiene bajo observación permanente la evolución de los casos relacionados con el brote detectado en el crucero.

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