En voz alta: confianza en la relación. ¿Revisa el celular de su pareja? ¿Se lo revisan?

La era digital ha puesto creativos a los que suelen sentir inseguridad en sus relaciones. Desde ver el registro de ubicación del teléfono de su pareja, hasta adivinar las contraseñas de redes sociales.

Para la psicóloga María Alexis Martínez, terapeuta de pareja, estas acciones podrían ser consensuadas, el problema lo ve más en lo poco que conversamos al respecto para crear confianza en la relación.

Isa: ¿Cómo definimos la confianza en pareja?

María Alexis: si pudiéramos sintetizar o resumirla, tiene que ver con sentirse seguro dentro de la relación. Implica que yo estoy convencido de que las acciones y cómo mi pareja actúa tiene en cuenta lo que para mí es importante y es cuidadoso conmigo…

Pero la confianza no solo tiene que ver con los comportamientos o qué tan honesto sea mi pareja, o qué tanto haya sido consistente entre lo que dice y lo que termina haciendo, sino que también tiene que ver con qué tan seguro me siento yo dentro de la relación.

Y eso es más amplio que solamente cómo veo mi pareja; tiene que ver con si me siento valioso, si me siento una buena pareja, si me siento suficiente para el otro.

Isa: Podríamos decir que tanto la ‘toxicidad’ y la confianza no se representan igual en todas las parejas; pero ¿sí podríamos hablar de algo en específico que deteriora relaciones?

María Alexis: Yo creo que un punto diferencial es que mi pareja se sienta incómoda con la manera en que yo controlo o lo que demando para creer en ella; que sienta constantemente que yo no estoy creyendo y estoy cuestionando lo que está haciendo y casi que parto de la base de que seguro me va a fallar y seguro algo pasa. Entonces creo que eso es lo que constituye una relación tóxica y es que constantemente yo tengo la idea de que mi pareja me está fallando y mi pareja también se siente así.

Isa: Hoy en día podemos sentirnos inseguros por muchas razones; por un ‘me gusta’ en la foto de alguien más, por poner el teléfono boca abajo siempre, por ver al otro sonreír mientras está chateando… pero ¿si el otro no sabe eso cuánto me molesta? Damos por hecho que todos tenemos los mismos estándares de fidelidad y de confianza, pero en realidad, deberían construirse juntos, poner sobre la mesa las reglas y los acuerdos.

María Alexis: Cuando hablamos de cómo prevenir o qué podríamos hacer antes para no llegar a problemas de confianza, una de las estrategias (…) es tener conversaciones sobre lo que es el compromiso, la fidelidad. Para dar un ejemplo, hay personas que consideran que ser infieles es ver videos para adultos, hay personas que eso les parece una práctica que de ninguna manera pone en riesgo la relación.

No más a partir de esas diferencias va a hacer que si no lo hemos conversado, generará problemas a futuro, porque no sé qué estoy haciendo cosas que a mi pareja le hacen sentir que le estoy siendo infiel.

Isa: pero imagínate llevar años en una relación, ya tener problemas por confianza o incluso haber atravesado algún tipo de infidelidad. ¿Cómo de la nada le digo a mi pareja que fijemos acuerdos y tengamos conversaciones?

María Alexis: La primera conversación que tengo que tener es: quiero tener una conversación en esta relación y me gustaría proponerte que tuviéramos una especie de reglas para esas conversaciones como: no consumir alcohol cuando tengamos esa conversación, no estar en un lugar concurrido, no estar cansados, no ser un día de fecha de aniversario.

Es una primera conversación sobre acuerdos para tener una conversación difícil. Ese es el punto de partida ideal. Es muy difícil conversar cuando el otro no está completamente sincronizado con eso que vamos a hacer por la relación.

Así que, hablar. Conversar sobre conversar. Las bases sanas de una relación son las que mejor se acomoden a cada uno, no lo que diga alguien afuera. La confianza no tiene una definición específica que nos quepa a todos, pero nuestra pareja sí debería representar seguridad y tranquilidad en nuestras vidas; sin embargo, eso no llega gratis y de la nada. Se construye. Nuevamente, se conversa.

Si quiere que hablemos sobre algún tema en específico de salud mental, lo leo en iatehortua@rcntv.com o en mis redes sociales @isaatehortua