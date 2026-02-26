¿Usa patineta eléctrica? Estas conductas le pueden generar multa

La patineta eléctrica dejó de ser una novedad para convertirse en un medio de transporte cotidiano en muchas ciudades de Colombia.

Desde 2025, estos vehículos quedaron formalmente integrados al Código Nacional de Tránsito, lo que significa que ahora existen reglas claras y multas específicas para quienes incumplan.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025, el país estableció responsabilidades concretas para los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como scooters y patinetas eléctricas. El objetivo, según el Ministerio de Transporte, es garantizar la seguridad y la convivencia en las vías.

Uso obligatorio de casco y otras reglas clave

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el casco. Todo usuario debe portar un casco de seguridad que cumpla con las características definidas por el Ministerio de Transporte.

No usarlo no solo implica una sanción económica, sino que puede terminar en la inmovilización del vehículo.

Además, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. es obligatorio llevar prendas retrorreflectivas. Circular de noche sin estos elementos puede generar una infracción.

También hay límites de edad. La edad mínima para conducir una patineta eléctrica es de 16 años. Entre los 12 y 16 años solo se puede circular por cicloinfraestructura. Otro error frecuente es transportar a más de una persona; esto está prohibido, salvo que el vehículo haya sido diseñado para ello.

Multas y conductas que pueden salir caras

Incumplir estas normas puede costar seis salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, eso equivale a $350.178. Una cifra que puede evitarse con medidas básicas de prevención.

Las patinetas eléctricas no pueden circular por andenes ni espacios destinados a peatones. Deben usar ciclorrutas o, si no existen, la calzada permitida, respetando las señales de tránsito. La velocidad máxima es de 25 km/h en cicloinfraestructura y 40 km/h en vías autorizadas.

También es obligatorio contar con luz blanca adelante y luz roja atrás, no adelantar por la derecha y no transportar objetos que dificulten la visibilidad.