¡Pero qué golazo! Sebastián Valencia abrió el 4-0 de Millonarios ante Pereira: video

En una noche encendida en Bogotá, Millonarios impone condiciones y derrota parcialmente 4-0 a Deportivo Pereira en la Liga BetPlay I-2026.

El partido, disputado en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, tuvo un arranque explosivo con un golazo de tiro libre que abrió el marcador y desató la euforia en las tribunas.

Apenas transcurrían 10 minutos del primer tiempo cuando el lateral Sebastián Valencia pidió el balón y asumió la responsabilidad.

Una falta a 27 metros del arco sur parecía el escenario ideal para una jugada preparada. Frente a la pelota se ubicaron Valencia y Jorge Arias, generando dudas en la barrera matecaña.

Todo apuntaba a una acción ensayada, pero el zurdo sorprendió con un remate directo, potente y preciso que se clavó lejos del alcance del arquero de Pereira.

El guardameta se lanzó a su derecha, pero la potencia del disparo hicieron imposible cualquier reacción. Fue un golazo que rompió el cero y cambió el tono del encuentro.

Además, significó el primer tanto de Valencia con la camiseta albiazul en esta etapa, un detalle que hizo aún más especial la celebración.

Golazo de Sebastián Valencia abrió la goleada de Millonarios

El impacto del tanto fue inmediato. Millonarios ganó confianza y manejó los tiempos del partido con mayor claridad. El equipo capitalino mostró intensidad en la recuperación y rapidez en la transición defensa-ataque, una de las claves que explicó la amplia ventaja parcial.

El planteamiento del técnico Fabián Bustos dejó en evidencia la intención de sostener una propuesta ofensiva, pese a algunas bajas sensibles en la nómina.

Con amplitud por las bandas y acumulación de hombres en el mediocampo, el conjunto azul desbordó a un Pereira que tardó en ajustarse.

Los laterales cumplieron un rol determinante. No solo por el gol de Valencia, sino por su proyección constante, que generó superioridad numérica en campo rival.

Cada recuperación en zona propia se transformó en una oportunidad de progresar con velocidad ante un rival que lució impreciso en la marca y desconectado en la mitad.

Millonarios vs Pereira: dominio azul antes del reto ante Nacional

Más allá del marcador parcial de 4-0, el rendimiento colectivo ilusiona a la afición embajadora. El equipo mostró orden táctico, intensidad y eficacia en el último tercio. La circulación del balón fue dinámica y las líneas se mantuvieron compactas para evitar sobresaltos.

El contexto también añade relevancia al resultado. Millonarios afronta en los próximos días un desafío continental de alto nivel, por lo que este compromiso sirve como termómetro competitivo.

Por su parte, Deportivo Pereira intentó reaccionar tras el primer golpe, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. La defensa capitalina se mostró sólida y el bloque medio neutralizó los intentos de asociación del conjunto risaraldense.

La noche en El Campín deja una imagen clara: un Millonarios decidido, con variantes ofensivas y un lateral que firmó uno de los mejores goles de la jornada.