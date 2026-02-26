CANAL RCN
Salud y Bienestar

Crisis silenciosa: 7 de cada 10 ejecutivos han pensado en renunciar por salud mental

Salud mental en la alta dirección: una crisis silenciosa en las empresas. ¿Qué está pasando?

salud mental ejecutivos agotamiento empresas
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
08:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El agotamiento mental ejecutivo dejó de ser una conversación limitada al bienestar corporativo. Hoy impacta de forma directa la productividad global y el crecimiento económico.

Según estudios de Deloitte y Harvard Business Review, cerca del 70% de los ejecutivos senior ha considerado renunciar por razones asociadas a su salud mental.

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta
RELACIONADO

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta

A esto se suma el informe State of the Global Workplace de Gallup, que estima que el bajo compromiso laboral —vinculado al burnout— le cuesta a la economía mundial US$8,8 trillones anuales, equivalente al 9% del PIB global.

Las cifras evidencian una tensión estructural en la alta dirección. La presión constante por resultados, la toma de decisiones en entornos volátiles y la hiperconectividad han configurado un escenario en el que muchos líderes operan al límite de su capacidad emocional.

Agotamiento mental ejecutivo y su impacto económico global

Expertos en inteligencia emocional coinciden en que hasta el 70% del clima organizacional depende del estado psicológico de quien lidera.

Cuando un C-Level actúa desde el cansancio crónico, el efecto se amplifica en toda la estructura: disminuye la seguridad psicológica, se deteriora la cultura interna y cae la productividad.

El agotamiento no solo incrementa la rotación de talento. También afecta la innovación, frena la toma de decisiones estratégicas y erosiona la reputación corporativa.

En términos financieros, el desgaste ejecutivo se traduce en pérdida de competitividad y en costos invisibles que impactan los balances.

La envidia en redes sociales enferma: expertos aseguran que eleva el cortisol
RELACIONADO

La envidia en redes sociales enferma: expertos aseguran que eleva el cortisol

Para las empresas, el desafío ya no es únicamente retener talento, sino preservar la salud mental de quienes conducen la organización. El liderazgo agotado se convierte en un riesgo sistémico.

El líder actual no solo está cansado de lo que hace; está exhausto de sostener una identidad que ya no le representa, afirma Carolina Angarita Barrientos.

Según Angarita, el problema no radica solo en la sobrecarga laboral, sino en la identidad que el ejecutivo sostiene.

En un entorno donde liderar exige coherencia, resiliencia y propósito, el agotamiento mental ejecutivo deja de ser un asunto individual para convertirse en un factor determinante del desarrollo económico global.

Ortosomnia, el fenómeno que transforma la hora de dormir en un reto lleno de ansiedad
RELACIONADO

Ortosomnia, el fenómeno que transforma la hora de dormir en un reto lleno de ansiedad

Frente a estas situaciones, The Jump Experience, creada por la ex presidenta de Google y Discovery, Carolina Angarita Barrientos, busca intervenir una de las crisis más silenciosas del mundo corporativo: el agotamiento ejecutivo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CIDH

Crisis de la salud en Colombia llega a la CIDH: pacientes piden visita urgente y medidas cautelares

EPS

“Nueva EPS no está en capacidad de recibir tres millones de usuarios”: alerta director de Unips

Enfermedades

Exigen respuestas ante retrasos que ponen en riesgo la vida de los pacientes

Otras Noticias

Animales

Video revela presencia de osos de anteojos en Fómeque: así los captaron las cámaras trampa

La instalación de seis cámaras trampa permitió confirmar la presencia de una de las especies más emblemáticas y vulnerables de Colombia en ecosistemas altoandinos

Cuba

Cuba afirma que Estados Unidos colaborará en la investigación por la lancha interceptada

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo el miércoles que Estados Unidos investiga esos hechos.

Horóscopo

Astrología 2026: el año del reinicio profundo según Ana Zuluaga

Bancolombia

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados

Independiente Santa Fe

¿Santa Fe, al borde de la eliminación? El duro calendario que le queda y los puntos que debe hacer