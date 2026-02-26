Crisis silenciosa: 7 de cada 10 ejecutivos han pensado en renunciar por salud mental

El agotamiento mental ejecutivo dejó de ser una conversación limitada al bienestar corporativo. Hoy impacta de forma directa la productividad global y el crecimiento económico.

Según estudios de Deloitte y Harvard Business Review, cerca del 70% de los ejecutivos senior ha considerado renunciar por razones asociadas a su salud mental.

A esto se suma el informe State of the Global Workplace de Gallup, que estima que el bajo compromiso laboral —vinculado al burnout— le cuesta a la economía mundial US$8,8 trillones anuales, equivalente al 9% del PIB global.

Las cifras evidencian una tensión estructural en la alta dirección. La presión constante por resultados, la toma de decisiones en entornos volátiles y la hiperconectividad han configurado un escenario en el que muchos líderes operan al límite de su capacidad emocional.

Agotamiento mental ejecutivo y su impacto económico global

Expertos en inteligencia emocional coinciden en que hasta el 70% del clima organizacional depende del estado psicológico de quien lidera.

Cuando un C-Level actúa desde el cansancio crónico, el efecto se amplifica en toda la estructura: disminuye la seguridad psicológica, se deteriora la cultura interna y cae la productividad.

El agotamiento no solo incrementa la rotación de talento. También afecta la innovación, frena la toma de decisiones estratégicas y erosiona la reputación corporativa.

En términos financieros, el desgaste ejecutivo se traduce en pérdida de competitividad y en costos invisibles que impactan los balances.

Para las empresas, el desafío ya no es únicamente retener talento, sino preservar la salud mental de quienes conducen la organización. El liderazgo agotado se convierte en un riesgo sistémico.

El líder actual no solo está cansado de lo que hace; está exhausto de sostener una identidad que ya no le representa, afirma Carolina Angarita Barrientos.

Según Angarita, el problema no radica solo en la sobrecarga laboral, sino en la identidad que el ejecutivo sostiene.

En un entorno donde liderar exige coherencia, resiliencia y propósito, el agotamiento mental ejecutivo deja de ser un asunto individual para convertirse en un factor determinante del desarrollo económico global.

Frente a estas situaciones, The Jump Experience, creada por la ex presidenta de Google y Discovery, Carolina Angarita Barrientos, busca intervenir una de las crisis más silenciosas del mundo corporativo: el agotamiento ejecutivo.