Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas podrán regresar a sus cargos en el DNI y Ejército: Procuraduría

En las últimas horas, se conoció un documento de la Procuraduría en que decidió no prorrogar la suspensión de los cargos de Wilmar Mejía, funcionario del DNI y del general del Ejército, Juan Miguel Huertas, vinculados a la investigación de presunta infiltración de Calarcá en sus instituciones.

No prorrogar la suspensión provisional del ejercicio de los cargos de comandante de personal del Ejército Nacional y director de inteligencia de la DNI, respectivamente, al Bg. Juan Miguel Huertas Herrera y a Wilmar de Jesús Mejía.

De acuerdo con lo que establece la decisión de la Procuraduría, los funcionarios pueden regresar a sus cargos, mientras se adelanta la investigación en su contra.

La razón por la que la Procuraduría decidió que funcionarios retomen sus cargos

De acuerdo con la Procuraduría, aunque la investigación sigue en curso para determinar si hubo o no una incurrencia irregular en los delicados señalamientos de presuntas infiltraciones de alias Calarcá, la decisión se tomó porque:

(…) no se ha aducido al dosier noticia de la que se desprenda y que concrete que los disciplinables siendo ya servidores públicos hayan mantenido relaciones con personas pertenecientes a organizaciones criminales.

Asimismo, indicó que “hasta este momento, los elementos de juicio con los que se cuenta indicarían que el Bg. Juan Miguel Huertas Herrera y Wilmar de Jesús Mejía, podrían estar comprometidos con los hechos objeto de esta investigación, pero las fechas que han sido determinadas”.

El documento explica que respecto a las fechas “se refieren a periodos para los que ambos estaban fuera del servicio público, según los datos que han podido ser recaudados al día de hoy”.

Wilmar Mejía y el general Huertas seguirán vinculados a la investigación

El ente de control confirmó que, aunque los funcionarios podrán regresar a sus cargos en el DNI y el Ejército, seguirán vinculados a la investigación: