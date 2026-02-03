Servicios en Hospital de Girardot se reactivarán por etapas a partir de este 2 de marzo

El Hospital Universitario La Samaritana asumirá la operación de la ESE Hospital de Girardot y su jurisdicción, tras la terminación anticipada del contrato que se mantenía con Dumian Medical S.A.S.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta alianza permitirá la reactivación por fases de los servicios esenciales prestados por el hospital a partir de este lunes 2 de marzo.

La reactivación, que se dará progresivamente hasta julio, iniciará con los servicios de urgencias, consulta externa, laboratorio, imágenes diagnósticas y cirugía.

La inversión inicial para este fin será de $38.000 millones, lo cual permitirá ejecutar los gastos relacionados con infraestructura y habilitación de la operación de los servicios interrumpidos.

Adicionalmente, se espera que este monto cubra lo correspondiente al pago del personal durante por lo menos 3 meses.

¿Qué pasó con el contrato para la operación del Hospital de Girardot?

Cabe recordar que la terminación anticipada del contrato con Dumian se dio luego de que el operador solicitara en diciembre de 2025 la finalización del contrato suscrito en 2015.

Dicho proceso culminó con la firma de un memorando de entendimiento entre las partes y la terminación anticipada del acuerdo el 31 de enero de 2026.

Según la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la situación se produjo en un contexto en el que varios servicios habían sido cerrados tras visitas de inspección realizadas durante 2024 y 2025.

Más tarde, el propio operador declaró una emergencia funcional y anunció el cierre de 54 servicios, poniendo en riesgo la continuidad de la atención en el municipio.

Para contrarrestar los efectos negativos, fue presentado ante el Minsalud un ajuste al Programa Territorial de Redes para que La Samaritana asumiera la operación de la ESE de Girardot y sus centros de salud en Girardot, Guataquí, Nariño y Nilo.

Así será la reactivación de los servicios

De acuerdo con el anuncio, la reactivación se dará en tres fases. La primera, que inicia este 2 de marzo, estará encaminada a los servicios de urgencias, laboratorio clínico, consulta externa, imágenes diagnósticas y cirugía. Asimismo, se activan especialidades como ginecobstetricia, pediatría, medicina general, psiquiatría, psicología, cirugía general y gastroenterología, entre otras.

Entretanto, la etapa 2 que se pondrá en marcha en abril, estará enfocada en la apertura progresiva de las Unidades de Cuidado Intensivo para adultos, población pediátrica y neonatos, además de la atención del parto. En esta fase también iniciará la operación de los centros de salud en Girardot, Guataquí, Nilo y Nariño.

Finalmente, la etapa 3, en julio de este año, contempla la incorporación gradual de especialidades médicas y quirúrgicas de mayor complejidad, así como la puesta en marcha de servicios diagnósticos especializados, fortaleciendo la red pública hospitalaria en la región.