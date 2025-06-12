Incautaron casi una tonelada de pólvora en carretas y bodegas ilegales en Bogotá: ¿cómo las hallaron?

En medio del desarrollo de operativos de control en las localidades de Mártires y Santa Fe, con el objetivo de frenar la comercialización ilegal de pólvora, se descubrieron dos establecimientos que ocultaban dicho material pirotécnico.

Recordemos que este puede llegar a poner en riesgo la vida e integridad de residentes, transeúntes y, especialmente, de niñas, niños y adolescentes.

Incautaron casi una tonelada de pólvora en Bogotá

Durante los operativos, las autoridades lograron incautar alrededor de una tonelada de pólvora que estaba destinada a la venta clandestina.

El primer caso se registró en la localidad de Mártires, donde patrullajes constantes llevaron a la interceptación de un hombre que se desplazaba con una carreta por el sector de La Favorita.

Tras una requisa, los uniformados encontraron ocultos en cajas 429 kilos de material pirotécnico listo para ser comercializado ilegalmente.

En un segundo operativo, las autoridades inspeccionaron establecimientos comerciales en el sector de San Victorino, localidad de Santa Fe.

En una bodega ubicada dentro de un centro comercial, se hallaron 381 kilos de pólvora que no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos por la normatividad vigente, y que igualmente representaban un peligro para los ciudadanos.

Con esto, en los primeros seis días del mes, la Policía ha decomisado un total de 970 kilos de pólvora, equivalentes a más de 86.000 unidades que no llegaron a manos de niños, niñas o adolescentes, evitando accidentes que podrían haber puesto en riesgo la vida.

Recomendación de las autoridades ante el uso de la pólvora

Las patrullas 'Anti-Pólvora' continuarán realizando controles permanentes para prevenir la venta clandestina y mitigar los riesgos asociados a la manipulación indebida de estos elementos.

Hasta la fecha, se han impuesto 18 comparendos por comportamientos que afectan la seguridad de las personas en relación con artículos pirotécnicos, de acuerdo con la Ley 1801.

La Policía Metropolitana de Bogotá insistió en que la ciudadanía evite la compra y manipulación de estos productos, ya que pueden ocasionar graves lesiones o incluso la muerte.

Además, recordó que cualquier hecho delictivo relacionado con la venta de pólvora puede ser denunciado a través de la línea de emergencia 123, con el fin de proteger la integridad de la población durante esta temporada festiva.