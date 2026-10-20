PSG venció a Barcelona y se quedó con el partidazo de la fecha en Champions: vea el golazo de Lamine Yamal

Por la tercera jornada de la UEFA Champions League, PSG y Barcelona protagonizaron uno de los mejores partidos que ofrece hoy en día el fútbol europeo; en el Parque de los Príncipes, en París, ambos clubes se sacaron chispas desde el primer minuto y convirtieron a los porteros en las figuras del partido.

Con dos partidos ganados cada uno, buscaban continuar con puntaje perfecto en el torneo de clubes más importante de Europa y conservar el primer lugar en la tabla de posiciones.

Barcelona, además de buscar la victoria, también jugaba con la mente puesta en el partido del próximo domingo de octubre ante su rival de toda la vida, Real Madrid, por La Liga de España.

Partidazo en París y victoria para PSG

El primer gol del juego llegaría hasta los 38 minutos del primer tiempo después de que los dos equipos tuvieran importantes acercamientos, pero gracias a la buena actuación de los arqueros, no fue posible romper el cero; Desiré Doué abrió el marcador y se fueron al descanso con un 1-0 a favor de los locales.

La segunda mitad trajo todos los goles que los aficionados estaban esperando y se convirtió en un partidazo; a los 55 minutos, el juvenil Xavi Espart empataría el juego; a los 72', Lucas Hernández le daría la ventaja otra vez al PSG, pero un golazo de Lamine Yamal a los 79 minutos pondría el juego en tablas una vez más.

Cuando parecía que el partido terminaría empatado o que Barcelona seguiría de largo, 5 minutos explosivos por parte del equipo local le darían la victoria final por 4-2; Vitinha y Fabián Ruiz fueron los encargados de anotar los goles que marcarían la diferencia.

Marcadores de la fecha en Champions League

Los otros partidos que completarían la fecha del martes en la UEFA Champions League terminaron de la siguiente manera: