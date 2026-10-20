Accidente aéreo en California: avioneta se chocó y cayó sobre una avenida

Videos difundidos en redes sociales muestran un aparatoso accidente aéreo ocurrido en California, Estados Unidos, que quedó registrado por varios testigos.

Grave accidente aéreo: avioneta chocó contra un poste en California

Las grabaciones, publicadas en la red social X, antes conocida como Twitter, captaron el momento en que una avioneta se estrelló y cayó sobre una vía principal a plena luz del día. El accidente habría ocurrido el sábado 17 de octubre.

Según información publicada por varios medios internacionales, la aeronave terminó en la intersección de Capitol Expressway y Excalibur Drive.

En los videos se observa que la avioneta volaba a muy baja altura cuando, de repente, chocó contra lo que aparentemente sería un poste. El impacto desencadenó la emergencia.

Tras la colisión, la aeronave giró en el aire y cayó sobre la calzada. Luego rebotó contra el pavimento antes de detenerse. Finalmente, quedó con la parte delantera inclinada hacia el suelo y la cola levantada en plena calle.

A bordo viajaban tres personas, entre ellas un menor de edad. Aunque los primeros reportes no precisaban si habían sobrevivido, posteriormente las autoridades confirmaron que los tres estaban con vida. Sin embargo, tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

En otras imágenes se escucha al piloto informar sobre la emergencia y atribuirla a una posible falla en el motor. «Estamos teniendo una falla en el motor. Estoy declarando una emergencia», se escucha decir.

Por su parte, el diario La Nación informó que la aeronave estaba registrada a nombre de Flying Twenty Inc., un club de vuelo sin fines de lucro vinculado a la Universidad Estatal de San José.