Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano

Un operativo militar de Estados Unidos protagonizó la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una maniobra que mostró el uso de helicópteros para abordar la embarcación.

La acción se enmarca dentro de la estrategia de presión del gobierno estadounidense sobre Caracas, en el contexto de sanciones y despliegues militares en el Caribe.

La Casa Blanca confirmó este jueves 11 de diciembre que el buque petrolero será trasladado a un puerto de Estados Unidos.

En el video difundido por Washington, se observan a tropas estadounidenses descendiendo desde helicópteros y asegurando el control total del barco.

Según el presidente Donald Trump, se trata del “petrolero más grande incautado jamás” en una operación de este tipo.

Justificación de Estados Unidos para la incautación de buque a Venezuela

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., explicó que la incautación se realizó por la presunta participación del buque en una red ilícita de transporte de petróleo vinculada con organizaciones consideradas terroristas.

La funcionaria aseguró que la operación se llevó a cabo de manera segura y cercana a la costa venezolana y que la acción responde a un esfuerzo por bloquear flujos de crudo que, según Washington, financian actividades ilegales y representan riesgos para la seguridad nacional estadounidense.

Las autoridades estadounidenses sostienen que este tipo de medidas forma parte de una campaña coordinada para limitar los ingresos del régimen de Nicolás Maduro y su capacidad de sostener actividades ilícitas, mientras se refuerza el control sobre el comercio de petróleo en la región.

Reacción de Venezuela ante la incautación del buque petrolero

El gobierno de Nicolás Maduro calificó la operación como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”.

En un comunicado oficial, Caracas denunció que la acción forma parte de un plan deliberado de despojo de los recursos energéticos del país y aseguró que acudirá a todas las instancias internacionales para defender la soberanía, los recursos naturales y la dignidad de Venezuela.

Sin duda, esta maniobra escalará la tensión entre ambos países, afectando no solo el comercio petrolero en el Caribe sino también las relaciones diplomáticas y la estabilidad regional en el marco de sanciones y operaciones militares.