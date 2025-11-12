Well-aging: la tendencia que reemplaza al antiage en Colombia en 2026

En un contexto global donde los pacientes buscan soluciones más integrales, preventivas y coherentes con su salud, IVÉ llega a Bogotá para liderar esta transformación. Su propuesta reúne medicina regenerativa, nutrición neuro-inmuno-metabólica y neurociencia aplicada para promover un envejecimiento saludable desde la biología interna.

En un país donde más del 60% de las mujeres y el 45% de los hombres buscan alternativas preventivas, el well-aging se posiciona como el nuevo estándar en bienestar y estética consciente.

Del antiage al well-aging: el cambio global en estética médica

Durante décadas, la industria estética se enfocó en “detener” los signos de la edad mediante abordajes superficiales. Sin embargo, los principales centros de bienestar en Estados Unidos, Europa y Asia migraron hacia el well-aging, un enfoque que prioriza la longevidad funcional, la biología interna y resultados naturales. Hoy, el 79% de los consumidores prefiere tratamientos que realcen sus rasgos en lugar de modificarlos radicalmente, reflejando un cambio profundo en la intención de búsqueda y las expectativas del paciente moderno.

Mercado en expansión: cifras que impulsan la tendencia para 2026

El mercado global de anti-aging, valorado entre 80 y 90 mil millones de dólares en 2025, podría superar los 140–160 mil millones en la próxima década. Pero el mayor dinamismo está en la medicina regenerativa, cuyo crecimiento anual compuesto oscila entre el 14% y el 20%. Esta evolución señala una transición clara hacia tratamientos menos invasivos, más científicos y basados en optimizar la biología humana. El well-aging es, precisamente, la síntesis de esa visión: salud, prevención y resultados naturales.

Colombia: terreno fértil para el envejecimiento saludable

Colombia vive un auge en la estética médica y el bienestar preventivo. El país se ubica entre los líderes de Latinoamérica en volumen de procedimientos estéticos, y registra un crecimiento sostenido de dos dígitos en modelos de envejecimiento saludable. Además, más del 60% de las mujeres y el 45% de los hombres ya buscan estrategias preventivas como nutrición funcional, suplementación y terapias regenerativas. Este escenario convierte al país en un punto estratégico para el avance del well-aging en 2026.

IVÉ: el primer centro médico en Colombia diseñado para el well-aging

IVÉ llega a Bogotá como el primer centro en integrar de forma completa medicina regenerativa, nutrición neuro-inmuno-metabólica, medicina funcional, equilibrio biológico y estética avanzada. Su modelo clínico combina telemedicina para evaluaciones continuas y terapias presenciales especializadas, como protocolos regenerativos, inyecciones endovenosas y procedimientos estéticos conscientes.

El envejecimiento no se combate; se acompaña y se optimiza desde adentro. No es más producto: es mejor biología

Asegura el Dr. Andrés Ortiz Belalcázar, director médico de la institución.