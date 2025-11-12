CANAL RCN
Colombia Video

Ministerio del Trabajo sella buque pesquero en Cartagena por material pirotécnico y fallas laborales

La Armada Nacional y técnicos antiexplosivos acompañaron la diligencia y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio del Trabajo confirmó el sellamiento de un buque pesquero perteneciente a una empresa productora de atún en Cartagena, tras encontrar material pirotécnico sin los soportes legales requeridos y múltiples irregularidades en el cumplimiento de la ley laboral.

Envían a prisión a un taxista que habría abusado a dos pasajeras en Cartagena
RELACIONADO

Envían a prisión a un taxista que habría abusado a dos pasajeras en Cartagena

La inspección, realizada el 10 de diciembre, derivó en la suspensión de operaciones de la embarcación por 30 días hábiles.

Policía Nacional continuará con las investigaciones

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que en una segunda visita se halló aún más material explosivo en una de las bodegas, lo que calificó como un “riesgo evidente para la vida e integridad de los trabajadores”.

Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de 50 millones de dólares que transformará el turismo
RELACIONADO

Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de 50 millones de dólares que transformará el turismo

La Armada Nacional y técnicos antiexplosivos acompañaron la diligencia y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional para su investigación.

Reincidencia en incumplimientos laborales

No es la primera vez que esta compañía enfrenta sanciones. En noviembre de este año, dos de sus buques fueron sellados por incumplir con el pago de la seguridad social de sus empleados, y en octubre otros tres recibieron la misma medida por las mismas irregularidades.

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026
RELACIONADO

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026

El Ministerio advirtió que continuará con las inspecciones en el sector pesquero de Cartagena para garantizar el respeto a la normatividad laboral y la seguridad de los trabajadores, en un contexto donde la reincidencia de estas prácticas genera preocupación por la protección de derechos fundamentales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional se ha reunido varias veces con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, confirmó Benedetti

Artistas

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Artistas

Cierres viales desde el 11 de diciembre por el concierto de J Balvin en Bogotá: esto debe saber

Otras Noticias

Tecnología

Estos son los riesgos del uso excesivo de audífonos inalámbricos

La exposición prolongada a música o contenido a alto volumen puede producir fatiga auditiva y, con el tiempo, pérdida de audición.

Alimentos

Seguridad alimentaria en Navidad: cómo conservar correctamente los platos navideños

Alimentos de Navidad: consejos para que el recalentado no arruine la celebración.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

Venezuela

Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia