Ministerio del Trabajo sella buque pesquero en Cartagena por material pirotécnico y fallas laborales

El Ministerio del Trabajo confirmó el sellamiento de un buque pesquero perteneciente a una empresa productora de atún en Cartagena, tras encontrar material pirotécnico sin los soportes legales requeridos y múltiples irregularidades en el cumplimiento de la ley laboral.

La inspección, realizada el 10 de diciembre, derivó en la suspensión de operaciones de la embarcación por 30 días hábiles.

Policía Nacional continuará con las investigaciones

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que en una segunda visita se halló aún más material explosivo en una de las bodegas, lo que calificó como un “riesgo evidente para la vida e integridad de los trabajadores”.

La Armada Nacional y técnicos antiexplosivos acompañaron la diligencia y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional para su investigación.

Reincidencia en incumplimientos laborales

No es la primera vez que esta compañía enfrenta sanciones. En noviembre de este año, dos de sus buques fueron sellados por incumplir con el pago de la seguridad social de sus empleados, y en octubre otros tres recibieron la misma medida por las mismas irregularidades.

El Ministerio advirtió que continuará con las inspecciones en el sector pesquero de Cartagena para garantizar el respeto a la normatividad laboral y la seguridad de los trabajadores, en un contexto donde la reincidencia de estas prácticas genera preocupación por la protección de derechos fundamentales.