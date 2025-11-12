Estos son los riesgos del uso excesivo de audífonos inalámbricos

Hoy en día, es común que cada vez más personas utilicen audífonos para escuchar música, hacer ejercicio o acompañar distintas actividades. Sin embargo, expertos advierten que su uso excesivo o inadecuado puede ocasionar diversos problemas auditivos.

Problemas de salud que genera el uso excesivo de los audífonos

Uno de los principales riesgos es la hipoacusia, una disminución progresiva de la capacidad para escuchar, especialmente cuando los audífonos se usan a volúmenes muy altos.

Otro problema frecuente es el tinnitus , una condición en la que la persona percibe zumbidos constantes en los oídos, incluso en ausencia de sonido externo.

Medidas para prevenir daños auditivos por el uso de audífonos

Para proteger la salud de los oídos y evitar consecuencias a largo plazo, se recomienda:

Evitar el uso de audífonos en ambientes muy ruidosos, ya que esto lleva a subir el volumen más de lo adecuado.

Mantener un volumen moderado, preferiblemente no superior al nivel del ruido de la calle.

Descansar los oídos: por cada 45 minutos de uso, tomar al menos 15 minutos de pausa.

Además, es importante recordar que caminar o montar bicicleta con audífonos a volúmenes altos aumenta el riesgo de sufrir accidentes graves, pues se reducen los sonidos de advertencia que permiten reaccionar a tiempo.

Cuidar la audición es fundamental, y adoptar hábitos responsables con el uso de audífonos puede marcar una gran diferencia a futuro.