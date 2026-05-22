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Cambian a la junta directiva de Coosalud para la nueva administración de la EPS

Tras este anuncio, la Supersolidaria explicó que esta decisión abre una nueva etapa para la protección de los afiliados y asociados.

Supersolidaria solicita a Coosalud EPS convocar a asamblea extraordinaria de accionistas
Foto: Coosalud EPS

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
03:38 p. m.
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En las últimas horas, María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, anunció el cambio de los miembros de la junta directa de Coosalud EPS, luego de que un tribunal ordenara que su administración volviera a manos de la cooperativa propietaria.

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De acuerdo con la Supersolidaria, la nueva junta directiva sostendrá el próximo miércoles 27 de mayo su primera reunión oficial, en la que deberá tomar decisiones consideradas trascendentales sobre el rumbo administrativo de la EPS.

El relevo en la dirección ocurre luego de una serie de actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la intervención estatal sobre la entidad y con las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes.

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Coosalud iniciará una nueva etapa tras el cambio de la junta directiva

Coosalud EPS pertenece a la cooperativa Coosalud, cuyos propietarios son miles de asociados que depositaron su confianza en la organización, explicó Navarro.

La intervención realizada por el Gobierno Nacional se produjo después de que fueran detectadas presuntas irregularidades que posteriormente fueron investigadas y denunciadas.

Ahora, con la renovación de la junta directiva, comienza una etapa que, según lo anunciado, estará enfocada en la transparencia, la responsabilidad administrativa y la protección de los derechos tanto de los afiliados como de los asociados propietarios de la cooperativa.

El proceso de reorganización institucional también ocurre en medio de la expectativa generada por el futuro de la entidad y la estabilidad en la prestación de servicios de salud para millones de usuarios en distintas regiones del país.

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El fallo que devolvió Coosalud EPS a sus dueños

La situación de Coosalud dio un giro tras una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender temporalmente la intervención sobre la EPS y devolver la administración a sus directivos originales.

La decisión judicial suspendió provisionalmente las resoluciones emitidas el 22 de noviembre de 2024, mediante las cuales la Supersalud había ordenado la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de la entidad, además de la intervención forzosa administrativa para asumir su manejo.

El fallo abrió un nuevo escenario jurídico y administrativo alrededor de la EPS, manteniendo la atención sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en más de tres millones de afiliados distribuidos en diferentes zonas del país.

Tras varios días de la determinación judicial, el Gobierno Nacional confirmó que avanzaría en el proceso para devolver Coosalud EPS a la cooperativa Coosalud.

La nueva junta directiva asumirá ahora la responsabilidad de definir aspectos fundamentales sobre el manejo de la entidad en esta nueva fase administrativa.

El proceso también busca fortalecer la confianza de los asociados propietarios y garantizar estabilidad para los afiliados que dependen de la prestación de servicios de salud a través de Coosalud.

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