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Supersolidaria solicita a Coosalud EPS convocar a asamblea extraordinaria de accionistas

La EPS cuenta con cinco días hábiles para realizar la convocatoria, según lo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades.

Supersolidaria solicita a Coosalud EPS convocar a asamblea extraordinaria de accionistas
Foto: Coosalud EPS

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:44 p. m.
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La Superintendencia de la Economía Solidaria le pidió de manera formal al representante legal de Coosalud, Jaime Miguel González, que en un término no superior a cinco días hábiles convoque una asamblea general extraordinaria de accionistas.

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Esto, en cumplimiento de una orden previa emitida por la Superintendencia de Sociedades.

"En ese sentido, se le solicita proceder de manera inmediata con la convocatoria ordenada, garantizando el pleno cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables, así como el respeto efectivo de los derechos políticos de los accionistas de la sociedad, en particular su derecho a participar, deliberar y votar en el máximo órgano social".

La Supersolidaria también le exige que presente pruebas de que realizó la convocatoria y que notificó a quienes tienen derecho a participar.

La entidad agrega que no cumplir con lo dispuesto por Supersociedades acarrea consecuencias legales y administrativas serias. Además, será reportada a la Superintendencia Nacional de Salud.

¿Qué pasa con Coosalud?

En abril el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender temporalmente la intervención del Gobierno sobre la EPS y devolver su administración a los directivos originales. Esta decisión mantuvo en incertidumbre a más de tres millones de afiliados en distintas regiones.

La intervención comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno tomó el control de la entidad argumentando fallas graves en la prestación del servicio.

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En los últimos dos años la EPS ha tenido cinco interventores distintos lo que ha generado inestabilidad financiera e incluso el aumento de los reclamos. Entre 2024 y 2025, las quejas de los usuarios crecieron un 32%.

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