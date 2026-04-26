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Tatuajes en la Fuerza Pública: qué dicen Policía y Fuerzas Militares sobre la incorporación en Colombia

Las reglas sobre tatuajes no son iguales en todas las instituciones: visibilidad, contenido y evaluación médica definen si un aspirante puede ingresar.

Reclutamiento en el Ejército Nacional (1)
FOTO: @ReclutamientoCO | (Modificada con inteligencia artificial)

Noticias RCN

abril 26 de 2026
09:25 p. m.
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El uso de tatuajes en aspirantes a la Fuerza Pública en Colombia no está prohibido de forma absoluta, pero sí está sujeto a criterios estrictos que determinan el ingreso. Estas condiciones dependen principalmente de la institución, el tipo de vinculación (servicio militar o carrera) y factores como la visibilidad y el contenido del tatuaje.

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En términos generales, las autoridades colombianas han establecido lineamientos que buscan preservar la imagen institucional, la disciplina y la neutralidad. Por eso, aunque la presencia de tatuajes es cada vez más común en la sociedad, su aceptación dentro de cuerpos armados y de policía sigue regulada bajo parámetros específicos que son evaluados durante los procesos de incorporación.

¿La Policía Nacional permite tatuajes para ingresar?

La Policía Nacional permite que los aspirantes tengan tatuajes, pero estos son sometidos a una revisión dentro del examen médico y de aptitud. El criterio principal se centra en si el tatuaje afecta la presentación personal o la imagen institucional del uniformado.

En la práctica, esto significa que los tatuajes visibles, especialmente en zonas como rostro, cuello o manos, pueden convertirse en un factor de exclusión, dependiendo de su tamaño y ubicación. Además, no se aceptan tatuajes con contenidos ofensivos, discriminatorios o contrarios a los valores institucionales. La decisión final no es discrecional, sino que hace parte de un proceso técnico de evaluación.

¿Qué restricciones aplican en las Fuerzas Militares de Colombia?

En el caso de las Fuerzas Militares de Colombia, que integran el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las reglas varían según el tipo de vinculación.

Para el servicio militar obligatorio, sí se permite el ingreso de personas con tatuajes, siempre que estos no contengan mensajes asociados a violencia, odio, discriminación o grupos ilegales. Este punto es clave, ya que el contenido del tatuaje puede ser motivo de rechazo incluso si no es visible.

En contraste, para quienes aspiran a una carrera militar como oficiales, suboficiales o soldados profesionales, las condiciones son más estrictas. No se permite el ingreso de aspirantes con tatuajes visibles al portar el uniforme, lo que incluye áreas como manos, cuello, rostro o antebrazos. Además, cualquier tatuaje con contenido inapropiado es causal directa de exclusión.

En conclusión, tener tatuajes no impide automáticamente ingresar a la Fuerza Pública en Colombia, pero sí implica una evaluación rigurosa basada en criterios de ubicación, visibilidad y contenido. Este enfoque ha sido consistente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha señalado que las instituciones pueden establecer requisitos de ingreso siempre que sean razonables, proporcionales y estén justificados en la naturaleza del servicio.

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