Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos

La búsqueda de una estética diferenciadora ha llevado las tendencias virales a un nuevo y peligroso extremo. Lo que comenzó como un nicho en países como China y Estados Unidos, ahora se consolida en redes sociales: tatuarse los dientes, una práctica que ha encendido las alarmas en el ámbito de la salud bucodental global.

Si bien la técnica más segura implica el grabado en coronas o fundas dentales preexistentes, el auge de las modas rápidas está impulsando procedimientos menos profesionales, que amenazan la integridad de la salud oral con consecuencias irreversibles.

Los odontólogos advierten que los dientes, a diferencia de la piel, no son una superficie decorativa inerte, sino una parte viva del cuerpo.

Cuando los tatuajes dentales se realizan directamente sobre el esmalte, el riesgo es crítico. El esmalte es la capa protectora del diente, y cualquier agresión a esta superficie, ya sea por limado o por la aplicación directa de pigmentos, puede abrir la puerta a serias patologías.

La tendencia, impulsada en redes con diseños que van desde símbolos culturales hasta frases de "éxito garantizado", ignora la evidencia científica que prioriza la odontología mínimamente invasiva.

¿Qué riesgos específicos corre el esmalte al tatuarse los dientes?

El principal peligro al tatuarse los dientes radica en el compromiso del esmalte dental. Según la literatura odontológica, para aplicar un tatuaje de manera permanente directamente sobre un diente, se requiere un proceso que puede incluir el grabado o el lijado de la capa superficial.

Esta remoción del esmalte expone la dentina subyacente, lo que inevitablemente aumenta la sensibilidad dental a cambios de temperatura, uno de los primeros indicadores de daño.

Además, al comprometer la barrera natural del diente, se incrementa significativamente el riesgo de desarrollar caries.

Una investigación de la Asociación Dental Americana (ADA) subraya que las microfisuras o el deterioro del esmalte permiten la proliferación bacteriana, lo que puede conducir a la inflamación de la pulpa dental (hiperemia pulpar) y, en casos graves, a la pérdida del diente.

Los pigmentos utilizados, aun siendo cerámicos, pueden deteriorar la resistencia de la corona o carilla a largo plazo, obligando a su reemplazo prematuro.

¿Por qué los materiales del tatuaje representan riesgos para la salud bucal?

Otro factor de preocupación al tatuarse los dientes se centra en la biocompatibilidad de los materiales.

Aunque algunas clínicas chinas promueven el uso de materiales de "grado aeroespacial" para sus coronas impresas en 3D, el uso de pigmentos, incluso en resinas o cerámicas, puede conllevar riesgos alérgicos o toxicidad.

La cavidad bucal es un entorno húmedo y activo; si los pigmentos se utilizan sin el adecuado control sanitario o se introducen en el torrente sanguíneo a través de una encía lacerada (algo más común en los piercings bucales, pero con riesgo al limar), pueden surgir infecciones.

Los especialistas advierten que, si la moda se extiende más allá de las coronas prefabricadas hacia la aplicación directa en el diente sano, se enfrenta un doble riesgo: el daño estructural y el contacto constante de pigmentos no aprobados para uso interno.

La única forma segura de realizar esta práctica, insisten los expertos en salud oral, es en piezas protésicas que ya han reemplazado un diente dañado, nunca en una pieza sana, pues cualquier daño al esmalte original es, en esencia, irreversible y compromete la vida útil y la función del diente.