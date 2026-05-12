Desafíos llamativos para retrasar el envejecimiento del cerebro, según expertos

Expertos han estudiado por años el mecanismo del cerebro y cómo este órgano actúa al enfrentarse a diferentes caminos dentro de una misma situación.

No obstante, tomar atajos mentales ha sido considerado como una característica inherente de la naturaleza humana ya que las personas siempre buscan simplificar sus tareas del diario vivir para conservar más energía.

Sin embargo, herramientas como la tecnología han impactado, de manera severa, en estos procesos ya que las personas optan por resolver tareas básicas sin la menor cantidad de esfuerzo posible.

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¿Cuáles son los efectos de reducir el esfuerzo mental?

Investigaciones han revelado que reducir el esfuerzo mental lleva a que las personas generen una reducción significativa de la cognición que termina afectando la salud general.

Expertos también han descubierto que el periodo considerado como “vida saludable”, tiempo en el que un humano vive gozando de buena salud, está disminuyendo en diferentes partes. La falta de estimulación mental puede generar atrofia cognitiva por lo que la mala gestión del esfuerzo afecta el bienestar general de las personas.

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Desafíos para retrasar el envejecimiento del cerebro

Expertos han revelado la importancia de participar en actividades desafiantes que pongan a prueba la mente desde pequeñas acciones o cambios en la rutina.

Según Dennis Chan, neurólogo de la University College London, uno de los síntomas iniciales de enfermedades como el Alzheimer son la desubicación espacial ya que la mayoría de estos pacientes suelen desorientarse constantemente.

Investigaciones han descubierto que los conductores de ambulancias o taxis poseen una de las menores tasas de mortalidad asociadas a enfermedades como Alzheimer. Esto a raíz de que estas personas han logrado ejercitar con mayor frecuencia la ubicación espacial.

Aunque dicha hipótesis todavía es materia de investigación, expertos han revelado que reforzar las habilidades espaciales por medio de actividades que obligan a la persona a ubicarse sin necesidad de hacer uso de elementos como GPS o mapas virtuales.

Otro de los desafíos consiste en mantener una vida social activa, pues participar en actividades masivas ha estado relacionado con la reducción en los riesgos de padecer demencia en un 30% y 50%.

Finalmente, la educación continua se relaciona con menores riesgos de desarrollar demencia. Estudios longitudinales han demostrado que las reservas cognitivas aumentan por medio de actividades enriquecedoras como la educación y otras asociadas con el ocio.