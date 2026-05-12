América de Cali sufre baja sensible para el partido de vuelta vs. Independiente Santa Fe

En la noche de este martes 12 de mayo, a partir de las 8:30, Independiente Santa Fe y América de Cali jugarán el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Liga BetPlay 2026 I.

El pasado sábado 9 de mayo, en el estadio Pascual Guerrero, los 'cardenales' y los 'escarlatas' se enfrentaron en el partido de ida y empataron 1-1.

Al minuto 7, Hugo Rodallega abrió el marcador tras un desborde de Christian Mafla por la banda izquierda.

Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, exactamente en el minuto 47, Adrián Ramos aprovechó un tiro de esquina para desmarcarse, cabecear, enviar el balón al fondo de la red y celebrar el 1-1.

Es así como la serie se encuentra abierta y ambos equipos deberán salir a buscar el partido para intentar conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 I.

En esta ocasión, al igual que la ida, ambas escuadras tendrán bajas sensibles. Independiente Santa Fe todavía no podrá contar con Emanuel Olivera, Helibelton Palacios, Juan Sebastián Quintero y Maximiliano Lovera.

Mientras tanto, en América de Cali no estará habilitado Yeison Guzmán y, además, hubo una baja adicional. ¿De quién se trata?

Marlon Torres no viajó a Bogotá para el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y América

América de Cali ya dio a conocer su listado de convocados y Marlon Torres, su defensa central experimentado, no aparece porque no se ha podido recuperar de la migraña que ha padecido en los últimos días.

"Marlon Torres no viajó a Bogotá para el partido entre Santa Fe y América de Cali. El defensor permanece en la clínica tras el episodio de migraña del fin de semana", informó la periodista Nany Flórez, que es muy cercana al entorno 'escarlata'.

Esta es la lista de convocados de América de Cali para la vuelta vs. Independiente Santa Fe

La lista de 20 convocados elegida por David González para jugar el partido de vuelta vs. Independiente Santa Fe es la siguiente: