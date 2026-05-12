CANAL RCN
Deportes

América de Cali sufre baja sensible para el partido de vuelta vs. Independiente Santa Fe

La serie se encuentra igualada a un gol tras el partido de ida en el Pascual Guerrero.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
11:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este martes 12 de mayo, a partir de las 8:30, Independiente Santa Fe y América de Cali jugarán el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Liga BetPlay 2026 I.

El pasado sábado 9 de mayo, en el estadio Pascual Guerrero, los 'cardenales' y los 'escarlatas' se enfrentaron en el partido de ida y empataron 1-1.

¿Santa Fe o América? IA sorprendió y reveló el equipo que clasificará a semifinales de Liga BetPlay
RELACIONADO

¿Santa Fe o América? IA sorprendió y reveló el equipo que clasificará a semifinales de Liga BetPlay

Al minuto 7, Hugo Rodallega abrió el marcador tras un desborde de Christian Mafla por la banda izquierda.

Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, exactamente en el minuto 47, Adrián Ramos aprovechó un tiro de esquina para desmarcarse, cabecear, enviar el balón al fondo de la red y celebrar el 1-1.

Es así como la serie se encuentra abierta y ambos equipos deberán salir a buscar el partido para intentar conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 I.

En esta ocasión, al igual que la ida, ambas escuadras tendrán bajas sensibles. Independiente Santa Fe todavía no podrá contar con Emanuel Olivera, Helibelton Palacios, Juan Sebastián Quintero y Maximiliano Lovera.

Mientras tanto, en América de Cali no estará habilitado Yeison Guzmán y, además, hubo una baja adicional. ¿De quién se trata?

Marlon Torres no viajó a Bogotá para el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y América

América de Cali ya dio a conocer su listado de convocados y Marlon Torres, su defensa central experimentado, no aparece porque no se ha podido recuperar de la migraña que ha padecido en los últimos días.

"Marlon Torres no viajó a Bogotá para el partido entre Santa Fe y América de Cali. El defensor permanece en la clínica tras el episodio de migraña del fin de semana", informó la periodista Nany Flórez, que es muy cercana al entorno 'escarlata'.

Esta es la lista de convocados de América de Cali para la vuelta vs. Independiente Santa Fe

La lista de 20 convocados elegida por David González para jugar el partido de vuelta vs. Independiente Santa Fe es la siguiente:

Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial
RELACIONADO

Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial

  • Fernandes.
  • Soto.
  • Rosero.
  • Mosquera.
  • Correa.
  • Hernández.
  • Tovar.
  • Bertel.
  • Escobar.
  • Carrascal.
  • Sierra.
  • Romero.
  • Murillo.
  • Valencia.
  • Lucumí.
  • Machis.
  • Palacios.
  • Ángel.
  • Ramos.
  • Angulo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

¿Santa Fe o América? IA sorprendió y reveló el equipo que clasificará a semifinales de Liga BetPlay

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 4

Atlético Nacional

¿Regresa uno de los máximos ídolos a Atlético Nacional? Esto se filtró

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Alias Calarcá no se presentó a audiencia de imputación por atroces crímenes y se la reprogramaron

La audiencia de imputación contra Alexander Díaz Mendoza tuvo que ser reprogramada luego de que ni el señalado cabecilla ni su abogado defensor se presentaran ante el juzgado de Villavicencio.

Artistas

¿Bad Bunny volverá a Colombia?: esto reveló el puertorriqueño en sus redes sociales

El cantante puertorriqueño reveló detalles de su paso por Medellín en su más reciente presentación en el país.

Bancolombia

Bancolombia suspenderá sus servicios por un tiempo: descubra fecha y hora

EPS

Bebé de un mes murió por un traslado que la Nueva EPS no autorizó en Bucaramanga

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida actriz en las últimas horas