CANAL RCN
Economía

Davivienda estrenará nuevo centro de eventos cerca a Medellín con capacidad para 17.000 personas

El presidente de la entidad confirmó nombre y posible fecha de inauguración tras una inversión superior a los 300.000 millones de pesos.

Daviarena centro de eventos en Sabaneta
FOTO: Davivienda

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 12 de mayo, el presidente de Davivienda confirmó que el centro de eventos que se estaba construyendo en el municipio de Sabaneta, Antioquia, conocido hasta ahora como Arena Primavera, pasará a llamarse DAVIarena de manera definitiva.

Davivienda ha insistido en que su entrada al negocio del entretenimiento no es improvisada. La entidad asegura que lleva años explorando este sector desde distintos frentes y que la apuesta por el área metropolitana de Medellín responde al potencial de la ciudad como epicentro de la industria musical en Colombia.

¿Cómo será DAVIarena y qué capacidad tendrá el nuevo escenario?

La capacidad del lugar será de 17.200 personas, con una estructura pensada para adaptarse a conciertos, eventos deportivos, convenciones y experiencias inmersivas. En total, contará con 55.000 m² de área construida y 10.000 m² de espacio público.

En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo
RELACIONADO

En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo

La proyección del escenario supera los 75 eventos al año, con capacidad para recibir más de 650.000 asistentes en distintas actividades. Además, contará con una parrilla técnica de 140 toneladas, preparada para montajes de gran escala y giras internacionales.

El diseño del recinto está a cargo de la firma británica HOK, reconocida por proyectos como el O2 de Londres y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para este caso, la propuesta arquitectónica toma como referencia la cultura silletera de Antioquia como elemento central del diseño.

¿Cuándo se va a inaugurar el DAVIarena?

La inauguración para este nuevo escenario está prevista para mediados del mes de noviembre de este año y se espera que el primer artista en presentarse sea el cantante antioqueño Juanes.

Sobre el avance de obra, Hernando Sánchez, cofundador de Tuboleta, Movistar Arena y Arena Primavera, señaló en su momento a La República que el proyecto comenzó en febrero de 2024 y ya registra un avance del 52%. La inauguración está prevista para noviembre de este año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia suspenderá sus servicios por un tiempo: descubra fecha y hora

Educación

Aerolínea colombiana dará becas completas para ser tripulante de cabina: así puede aplicar

Metro de Bogotá

Metro de Bogotá busca conductores de tren: bachilleres y sin experiencia

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Altas cortes y Contraloría respaldan al registrador Hernán Penagos en el proceso electoral

El vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero, respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral.

América de Cali

América de Cali sufre baja sensible para el partido de vuelta vs. Independiente Santa Fe

La serie se encuentra igualada a un gol tras el partido de ida en el Pascual Guerrero.

Artistas

¿Bad Bunny volverá a Colombia?: esto reveló el puertorriqueño en sus redes sociales

EPS

Bebé de un mes murió por un traslado que la Nueva EPS no autorizó en Bucaramanga

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida actriz en las últimas horas