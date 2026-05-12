Daniel Quintero solicitó la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, anunció este martes a través de su cuenta de X que solicitó la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional.

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"Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, las respuestas a las PQRs, la entrega de medicinas y en función de eso su continuidad o retiro", explicó el supersalud.

Horas antes de tomar la decisión, Daniel Quintero reconoció que la intervención a las EPS no dio resultados y respaldó lo señalado en un informe de la Contraloría General de la República, que advertía la misma problemática.

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¿Cuáles son las EPS actualmente intervenidas por el Gobierno Nacional?

Las EPS que actualmente se encuentran intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud son Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Emssanar y Capresoca.

El representante y senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, se refirió a la decisión de Quintero. "Parece que Pinturita no se ha enterado que todos los interventores que mal administran las EPS han sido nombrados por este gobierno", expresó a través de su cuenta de X.