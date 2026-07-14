Venezolano que perdió 21 familiares en los sismos es el rostro de campaña para recolectar ayudas

El doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5 registrado el 24 de junio en Yaracuy marcó un antes y un después en la vida de Dennys Alexander Díaz Sánchez, el joven venezolano que perdió 21 familiares en medio de la tragedia que, aún hoy, mantiene en jaque a miles de familias en la costa norte del país caribeño.

En diálogo con Mañana Express de RCN indicó que “han sido días difíciles, de gran impacto para venezolanos y extranjeros. Personalmente, he tratado de llevar el dolor de manera interna, sin hacerlo visible, pero ver tantas familias, tantas casas derrumbadas… eso te lleva a querer ayudar”.

Dennys hizo del dolor una fuente de motivación y se convirtió en uno de los rostros de la campaña de donaciones de la Fundación Juntos se Puede, que busca llevar miles de toneladas de ayuda a Venezuela.

RELACIONADO La mitad de los profesionales del sector salud en La Guaira resultaron afectados tras los sismos

Aunque lidia con la pérdida, decidió que no se quedaría de brazos cruzados:

Meses atrás, Dennys se mudó junto a su pareja a Colombia y, el día del terremoto, iba llegando cuando escuchó la noticia. “Cuando dicen terremoto, uno piensa que tembló y ya, pero empezaron a escribirme, a contarme que se habían caído casas y perdimos todo contacto (…) seguía incrédulo, pensaba que no era nada grave, pero volvieron a contactarme, me dijeron cuántas casas se habían caído por zona y empezaron a llegarme imágenes que me hicieron preguntar por mi familia”.

Durante varias horas estuvo sin saber nada. Su familia no volvió a comunicarse. Pero la familia de su esposa, en Caracas, le informó que “La Guaira quedó devastada”. En la tragedia murieron primos, sobrinos, tíos y tías.

Sin embargo, Dennys quiso darle un propósito a su dolor y ha estado ayudando a la Fundación Juntos se Puede, para hacer llegar miles de toneladas en donaciones a los sobrevivientes del doble sismo.

RELACIONADO Así se vivió el envío de hospital de campaña que podrá atender 150 pacientes por día en Caracas

Campaña para reunir donaciones y enviarlas a Venezuela entró en una segunda fase ¿Cómo ayudar?

Ana Karina García, de la Fundación Juntos se Puede, explicó en conversaciones con Mañana Express que su campaña para reunir donaciones y enviarlas a Venezuela entró en una segunda fase, luego de recibir más de mil toneladas de ayuda.

Temprano en la mañana, el día siguiente al doblete sísmico, ya estaban trabajando en recolectar los elementos que las familias que lo perdieron todo necesitaban para subsistir y se encontraron con un “tsunami de solidaridad muy grande que, de una u otra forma, nos devolvía la esperanza frente a todo lo que estábamos viendo. Colombia se portó increíble”.

Sin embargo, pusieron en “pausa las donaciones porque lo importante ahora es que lo que logramos recaudar llegue a quien tiene que llegar. Estamos en una etapa de enviar ayuda a Venezuela. Se han enviado ya siete aviones, con más de 200 toneladas, que beneficiaron a más de 7.000 familias”.

De acuerdo con Ana Karina, la campaña entró en una “etapa más compleja porque necesitamos seguir llevando ayudas. No va a ser una tragedia de corto plazo. Estamos en un proceso de recolección de donaciones monetarias para poder pagar el transporte, para pagar las jornadas médicas, porque la capacidad del sector salud fue sobrepasada. Hay un montón de misiones en el terreno, pero no es suficiente. Estamos en la búsqueda de donaciones monetarias, pero también de manos, de voluntarios que nos ayuden a organizar kits, para hacer entregas dignas”.