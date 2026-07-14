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El conmovedor mensaje del papá de Jayden Adams: "No será fácil seguir adelante"

El padre de Jayden Adams, el futbolista de Sudáfrica que falleció tras el Mundial, comparte un desgarrador testimonio sobre su pérdida.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 14 de 2026
08:12 a. m.
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El mundo del fútbol continúa conmocionado tras la trágica pérdida de Jayden Adams, el joven futbolista de la selección de Sudáfrica. Tras su participación en la reciente Copa del Mundo, el destino del jugador dio un giro devastador que ha dejado un vacío imposible de llenar en su familia y en el deporte internacional.

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En medio del dolor, su padre ha roto el silencio para compartir un desgarrador testimonio sobre cómo afronta la familia esta inesperada tragedia.

El dolor de la familia de Jayden Adams tras la tragedia

Con el corazón roto pero con la necesidad de agradecer las masivas muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados y clubes de todo el mundo, el padre del futbolista expresó el vacío que ha dejado la partida de su hijo.

"No será fácil seguir adelante. Jayden era el motor de nuestra familia, un joven lleno de sueños que acababa de tocar el cielo al representar a Sudáfrica en un Mundial. Verlo partir de esta manera nos deja una herida que nunca va a cerrar", declaró notablemente afectado.

El testimonio refleja el duro despertar de una familia que, hace apenas unas semanas, celebraba el mayor logro profesional del joven futbolista y que hoy debe enfrentar su dolorosa ausencia.

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Jayden Adams no solo era considerado una de las promesas más brillantes del fútbol sudafricano, sino también un ejemplo de disciplina y humildad en su comunidad. Su participación en la cita mundialista había sido el pináculo de años de esfuerzo y sacrificio compartido con sus seres queridos.

Las autoridades del fútbol de Sudáfrica y sus compañeros de selección han manifestado su apoyo incondicional a la familia en este complicado proceso.

Mientras tanto, el mundo del deporte se rinde en homenajes para recordar a un jugador que, a pesar de su pronta partida, dejó una huella imborrable dentro y fuera del terreno de juego.

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