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¡Nuevo cambio notable en el precio del dólar hoy 14 de julio de 2026! Así abrió

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 14 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 14 de 2026
08:17 a. m.
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El dólar abrió en la mañana de este martes 14 de julio de 2026 exactamente en 3.230,00 pesos, según el monitoreo del Banco de la República.

Mientras tanto, en medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado permaneció por debajo de los 3.300 pesos y reportó un precio de 3.248,87 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 14 de julio de 2026: estos son los datos clave

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del martes de la semana pasada (7 de julio de 2026), tuvo una disminución de 101.81 pesos, que equivalen al 3.04 %.

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Revisando la TRM de hace un mes (14 de junio de 2026), el decrecimiento fue de 226.85 pesos, que representan el 6.53 %.

Poniendo la lupa en la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (14 de julio de 2025), el descenso fue de 755.03 pesos y el 18.86 %.

Y, tomando como referencia la primera TRM del 2026, se detectó una pérdida de 508.21 pesos y el 13.53 %.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar?

La última Tasa Representativa del Mercado de la semana pasada se situó por arriba de los 3.300 pesos. Sin embargo, en el inicio del fin de semana se registró una baja considerable.

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Los cambios más recientes han sido los siguientes:

  • Martes 7 de julio de 2026: 3.350,68 pesos.
  • Miércoles 8 de julio de 2026: 3.335,50 pesos.
  • Jueves 9 de julio de 2026: 3.339,65 pesos.
  • Viernes 10 de julio de 2026: 3.305,38 pesos.
  • Sábado 11 de julio de 2026: 3.248,87 pesos.
  • Domingo 12 de julio de 2026: 3.248,87 pesos.
  • Lunes 13 de julio de 2026: 3.248,87 pesos.
  • Martes 14 de julio de 2026: 3.248,87 pesos.
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