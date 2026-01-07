¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar

Es común que, en la sociedad actual, en donde las redes sociales son las que mandan la parada, las personas crean tener un amplio círculo social al poseer cientos y miles de seguidores en plataformas como TikTok o Instagram.

Sin embargo, las relaciones personales se están reduciendo por lo que, según investigaciones, a los sujetos les cuesta cada vez más sostener un vínculo estable.

A esta polémica discusión se suma una inquietante teoría, propia de una investigación a finales del siglo XX, en donde se explica la existencia de una relación entre el tamaño del cerebro y el número de personas con las que se puede interactuar.

¿En qué consiste la teoría de Dunbar?

La investigación, realizada por el antropólogo británico Robin Dunbar, estudió a primates no humanos con los que logró concluir que la parte del cerebro que se encuentra asociada con la cognición y el lenguaje está asociada con los grupos sociales cohesionados.

Por medio del análisis de distintos datos psicológicos y antropológicos, se determinó que el resultado más notable sostiene una consistencia alrededor del número 150. De esta manera, el autor explica que, si un grupo excede este número, hay pocas probabilidades de que este perdure o tenga coherencia.

Sin embargo, este no fue el único número que se enuncia en la investigación ya que existen otras cantidades que son decisivas a la hora de definir las relaciones personales y los vínculos que se sostienen.

Por esto, Dunbar enuncia que: 5 personas son los seres más queridos, 15 son los buenos amigos, 50 son amigos, 150 son contactos significativos, 500 son conocidos y 1.500 son las personas que se pueden llegar a conocer.

No obstante, dicho número puede llegar a variar según la persona, pues, mientras que una persona extrovertida puede ampliar el rango, las personas introvertidas reducen dichas cantidades expuestas. Así mismo, Dunbar señala que las mujeres tienen la capacidad de ampliar la cantidad de los seres más queridos o cercanos.

Controversia generacional

Por supuesto, dicha teoría ha sido fuertemente cuestionada por investigadores actuales, quienes refutan que el estudio tuvo credibilidad para las sociedades premodernas. Sin embargo, la discusión se sostiene al argumentar que hoy en días las redes sociales permiten, a tan solo un individuo, conectar con un millón más sin tener una mínima interacción física.

Al tema se suma el debate de la ausencia de relaciones cara a cara que hoy en día dificulta la interacción humana, en un mundo donde cada vez son menos las personas que han vivido sin internet.