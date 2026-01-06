CANAL RCN
Denuncian graves fallas en la entrega de medicamentos en la Nueva EPS en Barranquilla

Pacientes con enfermedades crónicas y dependientes esperan desde agosto la entrega de tratamientos, suplementos nutricionales y elementos básicos.

enero 06 de 2026
08:51 a. m.
Decenas de usuarios de la Nueva EPS en Barranquilla enfrentan graves dificultades para acceder a medicamentos y elementos básicos de atención médica.

Esta es una delicada situación que se prolonga desde hace varios meses y afecta especialmente a pacientes vulnerables, con enfermedades crónicas y dependencia total.

Entre los casos más críticos se encuentra el de una niña con déficit cognitivo que no recibe sus medicamentos de control. Sus padres han acudido reiteradamente al dispensario sin obtener una respuesta.

El drama de los pacientes sin medicamentos en Barranquilla

Aura Geraldino es una de las afectadas por esta situación para los afiliados de la Nueva EPS:

Vengo a pedir medicamentos para mi mamá que tiene 90 años y nada desde agosto (…) madrugo, cojo moto, esperando a que me entreguen los medicamentos y resulta que no.

La situación se repite con Doris Meza, quien tiene a su madre postrada en cama. Desde septiembre espera la entrega de pañales, suplementos nutricionales, proteínas y cremas.

Lo que me dicen es que después del 15.

Lo que cuesta asumir los costos de medicamentos y suplementos que no entrega la Nueva EPS

Doris Meza detalló los costos económicos que debe asumir en su caso ante la falta de suministros: el Ensure cuesta 13.000 pesos y su madre requiere tres unidades diarias; las proteínas valen 49.000 pesos, necesita tres; los pañales cuestan 5.500 pesos cada uno y requiere cinco diarios.

El valor diario de los gastos particulares de las necesidades de la mujer supera los 200.000 pesos.

