Así está el precio del dólar en Colombia hoy, 16 de diciembre, tras incremento en la apertura

El precio del dólar hoy, 16 de diciembre, abrió al alza en Colombia. Conozca la TRM, la cotización inicial y las variaciones frente a otros periodos.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
08:33 a. m.
El precio del dólar hoy, 16 de diciembre, abrió la jornada con una leve tendencia al alza en Colombia, en medio de un contexto internacional marcado por la cautela de los inversionistas.

En el mercado local, la moneda estadounidense mostró movimientos moderados durante las primeras horas de negociación, reflejando un equilibrio entre factores externos y la dinámica propia de la economía colombiana.

Precio del dólar hoy, 16 de diciembre: así abrió el mercado

El dólar inició la jornada en $3.820, lo que representó un aumento de $2,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.817,59.

Durante las primeras operaciones, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.820 y un máximo de $3.825, con un total de ocho transacciones que sumaron cerca de US$5 millones.

Este comportamiento refleja una apertura estable, sin sobresaltos bruscos, mientras los agentes del mercado evalúan el panorama global.

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

En cuanto a la TRM, la cotización del dólar en Colombia para el lunes 15 de diciembre de 2025 se mantuvo inalterada. Sin embargo, al analizar periodos más amplios, la moneda muestra variaciones relevantes.

Frente al día anterior, el dólar subió $29,06, lo que equivale a un aumento del 0,77 %. En comparación con el mismo día de la semana pasada, registró una disminución del 0,32 %, es decir, $12,43 menos. Frente al mes anterior, la divisa se incrementó un 1,4 %, equivalente a $52,82.

Desde el inicio del año, el dólar ha bajado un 13,42 %, lo que representa $591,56, y frente al mismo día del año anterior, la caída es del 12,06 % ($523,73).

Estas cifras muestran que, pese a los movimientos diarios, la tendencia anual sigue siendo a la baja, un dato clave para importadores, exportadores y consumidores en Colombia.

