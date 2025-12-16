CANAL RCN
Tendencias

Sofía Vergara confirma su nuevo romance: esta es la sorprendente diferencia de edad

Todo empezó por las interacciones constantes en redes sociales, donde ambos compartían momentos y se seguían mutuamente.

La lujosa mansión de Sofía Vergara en video
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La actriz barranquillera confirmó su nueva relación con un empresario estadounidense.

Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora de reconocida marca de zapatos
RELACIONADO

Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora de reconocida marca de zapatos

Esta es la nueva relación de Sofía Vergara

Después de varios meses de especulaciones y rumores, Sofía Vergara decidió confirmar su nuevo vínculo sentimental con el empresario Douglas Chabbott a través de una publicación en redes sociales.

En la imagen compartida en su cuenta de Instagram, Vergara aparece sonriente junto a Chabbott en un restaurante de la ciudad de Nueva York, acompañada de un mensaje: "Te amo". Con ese gesto, ya se puede decir que la actriz confirma su relación.

Aunque ninguno de los dos había hablado sobre su vínculo, ya habían sido vistos juntos en diferentes escenarios. Uno de los más comentados fue en la asistencia de un concierto en Oasis en Pasadena, California. También, las interacciones constantes en redes sociales, donde ambos compartían momentos y se seguían mutuamente.

 

Sofía Vergara tuvo un inesperado inconveniente médico y terminó en urgencias: esto informó
RELACIONADO

Sofía Vergara tuvo un inesperado inconveniente médico y terminó en urgencias: esto informó

¿Quién es la nueva pareja de Sofía Vergara?

Uno de los temas que ha resonado fue la diferencia de edad entre la pareja, Pues, Sofía tiene 53 años y Chabbott de 39 años.

Se dice que la cercanía entre ambos se evidenció en la celebración de cumpleaños de la actriz en julio de 2025. Pues, Chabbott fue uno de los invitados especiales en una velada realizada en Cerdeña.

Para conocer un poco más sobre la pareja, Douglas Chabbott es vicepresidente de Dasan Inc., una firma especializada es joyería de lujo. El empresario mantiene un perfil discreto y alejado del foco mediático, pese a sus conexiones del mundo social y empresarial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dua Lipa sorprende con exclusivo concierto durante una fiesta de fin de año | VIDEO

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán se sinceró y habló sobre los problemas de salud mental de su madre

Shakira

Shakira anuncia que ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ llegará a Europa en 2026

Otras Noticias

Dólar

Así está el precio del dólar en Colombia hoy, 16 de diciembre, tras incremento en la apertura

El precio del dólar hoy, 16 de diciembre, abrió al alza en Colombia. Conozca la TRM, la cotización inicial y las variaciones frente a otros periodos.

Liga BetPlay

Wilmar Roldán sorprendió y confesó cuál es la hinchada más complicada del fútbol colombiano

Wilmar Roldán reveló en una entrevista cuál es la hinchada más complicada del fútbol colombiano y contó una anécdota que marcó su carrera como árbitro.

Centro Democrático

"Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático

Nueva York

En imágenes | Central Park, de blanco: la magia de la Navidad llega a Nueva York

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?