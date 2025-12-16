Sofía Vergara confirma su nuevo romance: esta es la sorprendente diferencia de edad

La actriz barranquillera confirmó su nueva relación con un empresario estadounidense.

Esta es la nueva relación de Sofía Vergara

Después de varios meses de especulaciones y rumores, Sofía Vergara decidió confirmar su nuevo vínculo sentimental con el empresario Douglas Chabbott a través de una publicación en redes sociales.

En la imagen compartida en su cuenta de Instagram, Vergara aparece sonriente junto a Chabbott en un restaurante de la ciudad de Nueva York, acompañada de un mensaje: "Te amo". Con ese gesto, ya se puede decir que la actriz confirma su relación.

Aunque ninguno de los dos había hablado sobre su vínculo, ya habían sido vistos juntos en diferentes escenarios. Uno de los más comentados fue en la asistencia de un concierto en Oasis en Pasadena, California. También, las interacciones constantes en redes sociales, donde ambos compartían momentos y se seguían mutuamente.

¿Quién es la nueva pareja de Sofía Vergara?

Uno de los temas que ha resonado fue la diferencia de edad entre la pareja, Pues, Sofía tiene 53 años y Chabbott de 39 años.

Se dice que la cercanía entre ambos se evidenció en la celebración de cumpleaños de la actriz en julio de 2025. Pues, Chabbott fue uno de los invitados especiales en una velada realizada en Cerdeña.

Para conocer un poco más sobre la pareja, Douglas Chabbott es vicepresidente de Dasan Inc., una firma especializada es joyería de lujo. El empresario mantiene un perfil discreto y alejado del foco mediático, pese a sus conexiones del mundo social y empresarial.