Medicamentos institucionales de las EPS estarían siendo vendidos en el mercado negro

Miles de colombianos hacen fila diariamente para conseguir medicamentos mientras una grave denuncia revela que los fármacos destinados a salvar vidas están siendo desviados al mercado negro.

La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro) alertó sobre la comercialización ilegal de medicamentos institucionales que nunca llegan a los pacientes.

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¿Qué está pasando con los medicamentos de las EPS?

"Hay unos medicamentos que vienen marcados, marca institucional, que son exclusivos para los medicamentos que entregan las EPS a los pacientes. Paradójicamente, no se están entregando esos medicamentos en las EPS a esos pacientes, pero sí están llegando al mercado ilegal", señaló el gremio en su denuncia sobre el panorama del sector salud colombiano.

Según Asocoldro, se han evidenciado algunos casos de corrupción donde hay fuga de medicamentos y terminan en el sector retail. La organización denunció que en medio de la incertidumbre generada por la crisis del sistema de salud, los pacientes se ven obligados a comprar estos medicamentos para continuar sus tratamientos.

"Droguerías que no tienen registro, inclusive galerías o plazas de mercado donde se venden estos medicamentos que tienden a ser de muy alto costo en la realidad, pero allí por ese desvío de canal se venden a muy bajo precio", explicaron desde la asociación.

Esta situación evidencia una red de corrupción que lucra con la salud de los colombianos mientras el sistema oficial falla en su responsabilidad. El gremio reiteró que el sector enfrenta múltiples problemáticas.

“Estamos viviendo temas de extorsión a nuestros droguistas detallistas que son pequeños y medianos empresarios y que generan una vulnerabilidad al sostenimiento y la continua apertura de nuestros establecimientos", explicaron.

Asocoldro insistió en que el sistema de salud colombiano necesita un plan de choque que permita darle una salud digna a los pacientes, mientras miles de familias ven a sus seres queridos perder la vida esperando medicamentos o tratamientos.

Mujer muere esperando autorización de su EPS

El caso de Luz Stella Matallana ilustra esta tragedia. Paciente operada de corazón abierto con una válvula mecánica, falleció esperando la aprobación de una cirugía por parte de la Nueva EPS.

"Estoy totalmente seguro de que si la nueva EPS no le hubiera negado la oportunidad de tener esta cirugía o esta intervención que ella tenía que tener por causa de su válvula mecánica, capaz estaríamos contando una historia totalmente diferente", explicó el sobrino de Luz Stella.

A pesar de solicitar en repetidas ocasiones los exámenes requeridos, siempre recibía la misma respuesta: "no había cupo, no había especialista, no había espacio para los exámenes".

Los exámenes tuvieron que realizarse de manera particular dadas las condiciones de emergencia. Incluso internada en UCI, la Nueva EPS nunca autorizó su remisión a un hospital de tercer nivel.

"Pusimos PQR, hablamos con Supersalud, con Secretaría de Salud y nunca recibimos una respuesta. Hay una industria alrededor de la salud que no permite esa situación, que está más preocupada en costos y beneficios que realmente en salvar y preservar la salud de las personas", finalizó el familiar.