Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura

Según la investigación, el dentífrico podría ayudar a reparar y proteger el daño en los dientes.

agosto 18 de 2025
02:02 p. m.
La boca contiene una gran cantidad de gérmenes que pueden estar relacionados con diferentes afecciones como endocarditis, enfermedad cardiovascular, neumonía, diabetes, entre otras, según Mayo Clinic.

Aunque parte de la protección de la salud bucal corresponde a la implementación de diferentes prácticas como evitar el consumo del tabaco, reemplazar el cepillo cada 3 meses, usar hilo dental, entre otras, una reciente investigación descubrió una proteína que podría incidir en la salud dental.

Pasta dental a base de cabello

Según una reciente investigación, publicada en Advanced Healthcare Materials, descubrió que la queratina logra producir una capa protectora que imita la estructura y la función del esmalte natural cuando entra en contacto con los minerales de la saliva. La queratina es una proteína fibrosa que forma parte de la estructura del cabello, uñas y la capa externa de la piel.

El estudio determinó que dicha proteína tiene la capacidad de reparar el esmalte dental y detiene las primeras etapas de la formación de caries. Así mismo, forma una capa mineral que protege el diente y sella los canales nerviosos expuestos que generan sensibilidad en los pacientes.

Los científicos extrajeron queratina de la lana por lo que descubrieron que al aplicarla a la superficie del diente entra en contacto con los minerales presentes, de forma natural en la saliva, y se logra formar una estructura cristalina que imita la función del esmalte natural. Con el paso del tiempo, dicha capa sigue atrayendo iones de calcio y fosfato que la fortalecen.

Alternativa innovadora para la salud dental

Según Sara Gamea, investigadora de doctorado del King’s College de Londres, explicó que dicho descubrimiento se traduce como una novedosa alternativa en la que se hace uso de residuos biológicos.

“La queratina ofrece una alternativa innovadora a los tratamientos dentales actuales. No solo se obtiene de forma sostenible a partir de residuos biológicos como el cabello y la piel, sino que también elimina la necesidad de las resinas plásticas tradicionales, comúnmente utilizadas en odontología restauradora, que son tóxicas y menos duraderas”, explicó Gamea.

