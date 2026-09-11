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Gobierno alista un plan de choque para atender miles de pacientes afectados por crisis de salud

El plan plantea el desbloqueo de $600.000 millones de la ADRES y la reasignación de recursos congelados para garantizar medicamentos y servicios.

Yhonay Díaz

septiembre 11 de 2026
09:36 p. m.
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El Gobierno Nacional avanza en la implementación de un plan de choque destinado a atender la emergencia sanitaria que ha dejado a cientos de miles de pacientes sin acceso a medicamentos y servicios médicos esenciales.

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La iniciativa busca dar respuesta inmediata a una crisis que ha colocado a cerca de 400.000 personas en situación de riesgo inminente.

Según Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, existe un "compromiso claro del gobierno de hacer la puesta en marcha del plan de choque", aunque su ejecución depende de que los recursos se puedan legalmente asignar para el plan de choque.

La estrategia contempla la agilización de la atención médica para 395.000 pacientes previamente identificados con diversas enfermedades.

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La estrategia para financiar el plan de choque en salud

El componente financiero del plan se sustenta en dos fuentes principales de recursos económicos. La primera corresponde a dineros que están bloqueados en ADRES, que son de presupuestos máximos, alcanzando aproximadamente $600.000 millones.

Estos recursos, de acuerdo con Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi, "están ahí en el ADRES. La idea es que generen rápidamente esas facturaciones y que puedan fluir hacia la red".

La segunda fuente de financiación proviene de recursos presupuestales destinados originalmente a ciertos proyectos que quedaron congelados, que no van a ser aprobados y están esperando la autorización para que Hacienda autorice esos traslados.

Esta reasignación presupuestal permitiría ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

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Miles de pacientes en riesgo por la crisis de salud

Las autoridades han identificado que cerca de 400.000 pacientes están en riesgo inminente, lo que ha convertido la situación en una prioridad nacional.

El objetivo principal es garantizar la prestación de los servicios a esta población, pero también la vigencia actual del sistema de salud.

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